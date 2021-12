Bell Marques celebra 30 anos do axé na Barra

No comando do Camaleão, Bell Marques aproveitou para comemorar os 30 anos do axé na tarde desta segunda-feira, 16, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O ex-vocalista do Chiclete com Banana relembrou "100% Você", "Haja Amor" e "Céu da Boca (Chupa Toda)", colocando os foliões para dançar e cantar junto.

O casal Roberto e Carla Fernandes, do Rio Grande do Sul, está entre os que seguiam Bell com animação.. Os dois já pulam no Camaleão há 15 anos. "Ficamos felizes por Bell continuar no bloco e estamos comemorando esse fato. Vamos continuar vindo até ficarmos bem velhinhos", disse Roberto, um jovem cinquentão, enquanto Carla não parava de pular ao som de Xenhenhém, música do Psirico que é um dos hits do Carnaval, e que também foi cantado por Bell.

A "novata" Antônia Garcia estava animada na estreia no Cameleão. Completando 18 anos nesta segunda, o abadá do bloco foi um presente dos pais. "O melhor que já recebi. O clima aqui é muito animado", contou.

O bloco Camaleão volta a desfilar aqui na Barra nesta terça-feira, 17

