Bell estreia no comando do Camaleão na Barra

Bell Marques estreou no comando do Camaleão neste domingo, 15, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Em sua primeira apresentação solo à frente do bloco, o cantor puxou uma sequência de grandes sucessos da época do Chiclete com Banana, como "Cabelo Raspadinho" e "Voa Voa".

Com um repertório diferente de outros tempos, Bell cantou música de pagode como "Paradinha", do Harmonia do Samba, "Xenhenhém", hit do Psirico, "Durvalino, meu rei", de Durval Lelys, e "Tempo de alegria", de Ivete Sangalo.

Mas para alegria dos foliões o ex-chicleteiro puxou "Diga que valeu", música que virou a "canção tema" da sua saída do Chiclete.

