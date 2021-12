Astrid Fontenelle debuta no Carnaval de Salvador

Astrid Fontenelle é presença garantida no Carnaval de Salvador. E este ano, a apresentadora completa 15 anos de participação na festa baiana. As comemorações tiveram início nesta quinta-feira, 12, desfilando como a Rainha do bloco Os Mascarados, um dos mais coloridos e animados do circuito, ao lado do ator Luís Miranda.

"Ser a Rainha dos Mascarados foi maravilhoso. Já tinha vivido isso há 10 anos. Esse ano ganhei o título de "Bi-rainha"", contou a apresentadora, enquanto acompanhava o desfile dos trios no Circuito Dodô (Barra/Ondina), no Camarote Licia Fabio, ao lado do filho Gabriel e do marido Fausto Franco.

Astrid, que está de férias até o fim do mês, falou ainda sobre a agenda profissional. Ela segue com o programa "Saia Justa", ao lado de Mônica Martelli, Maria Ribeiro e Bárbara Gancia, e comemora os sétima temporada do "Chegadas e Partidas".

"É uma vitória muito grande essa conquista. Vamos continuar contando as histórias das pessoas", disse a apresentadora.

O "Saia Justa" volta ao ar em março. Já a nova temporada do "Chegada e Partidas" tem início em abril, ambos no GNT.

