Ara Ketu puxa trio independente no circuito Dodô nesta terça

O grupo Ara Ketu irá puxar um trio independente no circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta terça-feira, 5. Comandado pelo cantor Dan Miranda, o grupo encerra as apresentações na folia, no sexto dia de Carnaval.

Os fãs da banda poderão contar com músicas como "Mal Acostumado", "Amantes", "Cobertor", "Pipoca", "Festa na Cidade", "Toma Lá, da Cá", "Ô, Meu Pai", entre outros sucessos, incluindo a atual música de trabalho "Som do Ara'.

