Após passar mal, Pitbull confirma presença no trio de Claudia Leitte

Após terpassado mal e cancelado a participação no trio de Claudia Leitte, na noite desta quinta-feira, 8, na abertura do Carnaval de Salvador, o rapper americano Pitbull garantiu presença ao lado da loira na folia desta sexta, 9. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE na manhã desta sexta, 9, pela assessoria de imprensa da artista.

>> Circuito Dodô brilha na estreia como palco oficial do Carnaval de Salvador

>> Léo Santana, Claudia Leitte e Bell Marques puxam blocos nesta sexta

Pitbull fará participação com Claudia durante a passagem dela com o bloco LGBT Blow Out – parceria entre a cantora e a boate San Sebastian –, no Circuito Dodô (Barra/Ondina), a partir das 17h.

Para a ocasião, eles prometem animar os foliões com o hit "Carnaval", nova música de trabalho entre os dois, lançado nas últimas semanas.

adblock ativo