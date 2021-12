Ambulantes vão curtir arrastão em camarote na Barra

Os vendedores ambulantes que comercializaram cerveja durante o Carnaval terão a oportunidade de curtir o final da festa, na manhã da Quarta-feira de Cinzas, de camarote. A partir das 9h, eles serão convidados a ter acesso a um camarote gratuito, situado na Barra.

A ação vai permitir a entrada de cerca de 500 trabalhadores, até a lotação do espaço. O acesso será por ordem de chegada. No local, os convidados farão um cadastro, a partir das 8h40, e, logo em seguida, poderão usufruir do camarote.

Dentro do espaço, a animação ficará por conta da apresentação do cantor Denny Dennan (ex-Timbalada) e do grupo FitDance. Está confirmada, ainda, a participação do cantor Leo Santana. O Gigante vai descer do trio que puxará durante o arrastão desta quarta e vai cantar no palco do camarote.

adblock ativo