Documentos perdidos serão entregues a partir do dia 15

Até o início da noite desta terça-feira, 9, aproximadamente dois mil documentos perdidos foram lançados no sistema da Polícia Militar. Segundo o major Everaldo Maciel, o número deve aumentar até a próxima sexta, 12.

Os documentos poderão ser resgatados, a partir de segunda, 15, no posto de atendimento do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), localizado no Shopping Barra, das 8h às 18h.

O cidadão pode fazer consultas no site da PM (www.pm.ba.gov.br) para confirmar se o documento perdido está entre os catalogados. O serviço de entrega funcionará por 30 dias. Após este período, os materiais serão encaminhados pela PM aos órgãos expedidores.

"Achados e Perdidos"

Os Correios também vão guardar os documentos perdidos durante a folia, que forem entregues nas unidades por até 60 dias. Através do serviço de "Achados e Perdidos" é possível enviar o documento para a agência mais próxima da moradia ou local de trabalho do proprietário.

