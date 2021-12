Documentos perdidos no carnaval serão entregues até Quarta de Cinzas

Para àqueles que perderam RG e CPF durante o período de carnaval há uma esperança em reaver seus documentos. A Guarda Civil Municipal (GCM) montou um espaço em sua sede, localizada na avenida San Martins, ao lado do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, para a entrega dos documentos perdidos na folia.

A entrega será feita de 8 às17h, até terça-feira, 28. Na Quarta de Cinzas, 1º, o serviço será até as 12h.

Ao cidadão que tiver perdido algum documento no carnaval é importante, antes de ir à sede do órgão, consultar se seu nome já consta na relação divulgada no site da Guarda Municipal.

Cerca de 60 documentos perdidos até o momento já foram disponibilizados.

