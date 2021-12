Documentos perdidos já podem ser recuperados no SAC do Barra

Teve início nesta segunda-feira, 15, a retirada de documentos perdidos durante o Carnaval. A entrega está sendo feita pela Polícia Militar e realizada no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social do governo da Bahia, nos primeiros 30 minutos de atendimento, mais de 20 pessoas já haviam recuperado os documentos.

O major e ouvidor da PM Everaldo Maciel informa que, para saber se o material foi encontrado, basta entrar no site da PM e digitar o nome completo no link 'documentos perdidos'. "Caso apareça o número de lote, o pertence foi resgatado", diz.

Consulta

Entretanto, o proprietário dos documentos não enfrentará problemas caso não possa ou não tenha como consultar o número do lote antecipadamente. Basta se dirigir ao SAC das 9h às 17h. Também há possibilidade de serem recuperados alguns objetos perdidos durante a folia.

O corretor de imóveis José Mendes, 65, teve a carteira profissional roubada no Farol da Barra. "Na euforia de pular o Carnaval, deixei o documento no bolso. Com isso, acabei facilitando para o ladrão", relata Mendes, feliz por conseguir recuperar a carteira.

A estudante Thaís Leão, 21, havia bebido e não deu importância quando sua doleira rasgou. Resultado: acabou perdendo alguns cartões, RG e o celular. "Consegui recuperar apenas o RG e o cartão do banco, mas o que mais doeu foi perder o Salvador Card", lamenta.

A consulta pode ser feita no site da PM para confirmar se está entre os catalogados. Os documentos permanecem no SAC por quatro meses. Após esse período são encaminhados aos órgãos expedidores.

