Dj da FitDance comanda "after' do Furdunço neste domingo

Considerado como o beco mais ritmado da capital baiana, o OXE071 irá promover um after com participação do Dj Fabão, o dj oficial do FitDance, neste domingo, 4, mesmo dia do Furdunço. O evento será realizado na boate Zero, no Rio Vermelho, a partir das 19h.

Além de Fabão, o Dj Assis e outros convidados, que ainda não foram divulgados, também participarão da festa. Sujeito à lotação do espaço, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da própria boate, no valor de R$ 10.

