Diversidade marca desfiles no Campo Grande nesta terça de Carnaval

Nesta terça-feira de Carnaval, os foliões que foram ao circuito Osmar (Campo Grande) foram animados por diferentes atrações. Entre elas, estavam Olodum, Lá Fúria, Lincoln e Duas Medidas, Daniela Mercury, Chiclete com Banana e Ed City, que tiraram os foliões do chão com os hits de sucesso.

A programação começou com o show do Samba do Pretinho, no bloco kids. Animação, canções infantis, glitter, serpentina e bastante espuma fizeram parte da apresentação para os foliões mirins. Em seguida, com hits musicais das antigas, o Mudei de Nome levou o público ao delírio com as canções carnavalescas do período das décadas de 1980 e 1990.

Na sequência, enaltecendo a diversidade cultural da folia baiana, a vibração do show de Olodum sacudiu uma legião de fãs. O espaço teve também a apresentação da marchinha do Buzanfan de Gerônimo, o repertório da musicalidade, os apitos, máscaras e fantasias foram destaques no circuito.

Para o público que prestigia o estilo musical do pagode, o cantor Bruno Magnata da Banda La Fúria, animou a galera no circuito, não teve alguém que ficasse parado com os hits do vocalista. Além disso, na passagem pelo circuito, o artista fez uma pequena apresentação com o cantor Silvano Salles.

Lincoln e Duas Medidas não ficaram de fora da agitação e empolgação dos foliões. Logo atrás, a cantora Daniela Mercury trouxe junto com ela uma multidão de festeiros. Enaltecendo a Bahia e o sincretismo religioso, a artista finalizou o último dia de apresentação no Campo Grande com novas canções, valorizando o Olodum.

adblock ativo