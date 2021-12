Diversidade marca Carnaval do Pelourinho nesta segunda

Nesta segunda-feira de Carnaval, a criançada caprichou nas fantasias para curtir o bailinho infantil no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. Com fantasias de Mulher Maravilha, princesa e super-homem, a diversão ficou por conta do grupo Canela Fina, que agitou o público com músicas de diversos estilos, sempre com temas voltados para o universo infantil.

A psicóloga Raquel Lemos, levou a filha Isadora, de quatro anos, para brincar o primeiro carnaval. "É um espaço maravilhoso pra trazer toda a família, a gente se sente confortável para trazer as crianças e deixá-las brincar à vontade, longe das grandes aglomerações na Barra e no Campo Grande. Para os pequenos acaba sendo uma forma de se conectar com essa festa maravilhosa que é o carnaval de Salvador".

Com atrações apoiadas integralmente pelo Governo do Estado, o carnaval no pelourinho é voltado para a diversidade, tem espaço para todas as idades e todos os públicos. Até terça-feira (5), último dia oficial da folia, cerca de 100 artistas terão passando pelos largos e praças do Pelô. Entre as atrações, nomes como Gerônimo, Manno Góes, Jorge Zarath e Tenison Del Rey, Ellen Oléria, Paula Lima e Nara Couto.

A turista paulista Gabriella Giachetta aprovou o clima democrático. “Estava querendo muito conhecer o Pelourinho e foi uma surpresa muito agradável essa diversidade toda. Dá pra conhecer muita coisa diferente em um dia. Salvador é uma cidade muito rica e aqui nesse Centro Histórico a gente sente isso claramente, é um local precioso”.

