Destaque na Sapucaí, Ivete se emociona durante desfile

Ivete Sangalo foi destaque mais uma vez na Sapucaí. Neste sábado, 4, ela participou do desfile das escolas campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro com a Grande Rio, que ficou em 5º lugar. Homenageada pela escola, a baiana chorou ao ser ovacionada pelo público.

Eu quero dizer para a Grande Rio, eu quero dizer à minha escola, que esse é o Carnaval mais lindo da minha vida. Vocês estarão para sempre no meu coração", disse. Ela ainda lembrou dos pais: "Meu painho e mainha estão felizes agora, que a filha deles está vivendo isso".

Jamais esquecerei esse momento ❤️️ A felicidade tomou conta de tudo ❤️ gratidão 🙏🏻 Hey psiu Ivete será pra sempre @granderio🍀❤️ Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Mar 4, 2017 às 9:58 PST

Ivete também manteve o ritmo que chamou a atenção do público no desfile da última segunda, 27, e trocou de roupa em oito minutos para participar de todo desfile. Dessa vez, ela não tava acompanhada do marido Daniel Cady e do filho Marcelo. Quem subiu com ela no carro alegórico foi o carnavalesco Fábio Ricardo.

A cantora aproveitou o desfile para fazer um apelo e pedir para deixarem o "meu rio São Francisco em paz". Ela também se aproximou dos camarotes para cumprimentar os amigos Adriane Galisteu, Taís Araújo e Lázaro Ramos.

Além de participar do desfile, Ivete cantou em dois camarotes neste sábado. Será que ela tem fôlego?!

