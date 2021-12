Desmontagem de estruturas é iniciada nos circuitos oficiais

Após quase 15 dias de folia, os trios elétricos deram lugar aos caminhões e guindastes nos circuitos oficiais para a desmontagem de camarotes, praticáveis, palcos, arquibancadas e demais estruturas utilizadas por emissoras de TV, rádio e empresas privadas durante o Carnaval deste ano.

Durante todo o dia, operários trabalharam em regime de plantão para retirar os andaimes. As estruturas precisam ser removidas completamente até o próximo dia 10 – prazo foi estipulado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) com base no artigo 53 do Decreto Municipal nº 20.505/2009.

De acordo com informações da secretaria, o período para desmontagem visa garantir a segurança da população e a recuperação de áreas públicas nos circuitos oficiais da folia. As empresas responsáveis pelos camarotes também terão de restaurar os espaços que forem danificados por armações de madeira e metálicas.

A multa para quem descumprir a determinação é de R$ 2.281,16 por dia de atraso. Após a desmontagem, cada empresa responsável pelas estruturas terá um prazo também de dez dias para recuperar as áreas públicas que porventura tenham sido estragadas.

“Os proprietários dos camarotes têm até dez dias úteis para fazer a desmontagem das estruturas que foram instaladas para o Carnaval. Caso este prazo seja descumprido, a Sucom emitirá uma multa para o espaço, que, neste caso, é diária”, informou a Sedur, por meio de nota.

A secretaria orientou ainda que, durante o serviço, as empresas devem garantir que a área esteja sinalizada e que o trabalho não obstrua a via pública. Até o final do prazo estipulado pelo decreto, agentes do órgão irão fiscalizar os locais para garantir que o desmonte ocorra sem causar riscos.

Trânsito lento

A grande quantidade de operários e caminhões que recolhiam andaimes nas principais vias do circuito Dodô (Barra-Ondina) causou lentidão no trânsito da região. Nas proximidades do antigo Clube Espanhol, a desmontagem dos camarotes ocupou as duas vias de tráfego e obrigou os motoristas a se revezarem para seguir no sentido Pituba e no sentido Centro.

Transtorno

A operação também causou transtorno para quem circulou pela área a pé na manhã desta quitna-feira, 2. A advogada Luciana Santana, 38 anos, desistiu de fazer a caminhada diária por causa das estruturas metálicas e de madeira espalhadas ao longo das calçadas na Barra. “Além dos tapumes pelas calçadas, o trânsito está intenso com a passagem dos caminhões. Vou retomar os exercícios físicos na próxima semana”, disse.

Para outros moradores das áreas próximas aos circuitos, no entanto, a remoção dos materiais indica a retomada da rotina normal. “A festa só é boa para quem não precisa conviver com esses transtornos todos os anos nesta época. É bom poder ver as coisas voltando ao normal”, disse a aposentada Célia Souto, 62, moradora do Morro do Gato.

