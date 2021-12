Com clima familiar e de resgate das tradições carnavalescas, o desfile de fanfarras e charangas encerrou o último esquente do Carnaval de Salvador. Mais de 20 atrações animaram os foliões pelas ruas do circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra ao Morro do Cristo) na noite desta quarta-feira, 27, entre elas a Habeas Copos, que há 41 anos embala o público com um repertório dedicado às marchinhas e sambas.

"Estamos festejando 41 carnavais da banda Habeas Copos, o tempo mostrou que lá atrás plantamos uma semente que deu bons frutos. Ter uma programação como o do de hoje, apenas com fanfarras, nos deixa muito feliz", disse emocionado Sérgio Bezerra, fundador da banda.

Todos os anos, o Habeas Copos presta homenagem a uma personalidade da cultura baiana. Nesta edição, o professor e poeta Jorge Portugal foi o homenageado. “Jorge é uma pessoa de grande importância para a nossa cultura. É uma homenagem justa e merecida”, afirmou Sérgio.

Desfile de fanfarras e charangas marca último esquente do Carnaval de Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

Diversidade

A diversidade marcou última prévia carnavalesca. Pessoas de todas as idades, fantasias e máscaras variadas, músicas antigas e atuais, tudo sob comando das bandas instrumentais.

“É muito bom. É uma festa familiar. Permite a presença das crianças. É agradável, sem brigas e confusões”, disse aposentada Gicelia Basílio, 71 anos, que se divertia ao lado do esposo Luiz Basílio, 66 anos, no bloco Concentra + Não Sai.

O pequeno Paulo Sérgio, 6 anos de idade, estava fantasiado de palhaço e caminhava em meio aos foliões adultos, ao lado dos pais, Renato e Carla Costa. “Hoje ainda podemos trazê-lo, é tranquilo, é um espaço que as famílias podem aproveitar juntas. Sem contar o resgate das fanfarras. Espero que continue assim”, disse Ricardo.

