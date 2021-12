Depois de dois anos sem festa, Barreiras volta a ter Carnaval

Araketu, Armandinho, Daniela Mercury e Margareth Menezes são algumas das atrações já anunciadas para a folia de Momo deste ano em Barreiras (a 858 km de Salvador), que acontece entre 09 e 13 de fevereiro. Por dois anos seguidos, a cidade não teve carnaval oficial. Este ano, os foliões terão três pontos principais para a festa na cidade.

Em 2016 em emergência por causa das chuvas e em 2017 em emergência por causa da seca, as respectivas administrações tiveram que suspender a festa. Nestes dois anos, foram realizados apenas os carnavais culturais, organizados pela comunidade.

O circuito Agnaldo Pereira abrigará trios elétricos, grandes blocos e camarotes. No Centro Histórico, o circuito Zé de Hermes terá carnaval cultural e blocos tradicionais. No balneário Três Bocas, será instalado o circuito Rio de Ondas.

“Vamos receber turistas que poderão optar pela avenida, ou se divertir no carnaval cultural, além é claro, do carnaval durante o dia nas margens do Rio de Ondas, prevê o prefeito Zito Barbosa.

