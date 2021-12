Depois da festa, turistas querem voltar em 2016

Na manhã desta quarta-feira, 18, a movimentação de passageiros no aeroporto internacional de Salvador ainda era tímida. Nada de despedidas apaixonadas nem a empolgação da chegada. Porém muitos tinham a certeza de que voltarão à cidade para o Carnaval de 2016.

O médico paulista Elimar Gomes, 36, participa da folia baiana há cinco anos e, apesar de ter levado um soco durante a "pipoca" de Daniela Mercury, garantiu que no próximo ano voltará para participar do carnaval.

"Foi a primeira vez que participei da 'pipoca'. Mas eu sabia do risco que corria. Não deveria ser assim, mas faz parte da festa e não muda em nada a minha visão em relação ao Carnaval da Bahia", diz Elimar, que tem cirurgia no nariz marcada para o próximo sábado.

Já a cearense Mineia Miranda, 39, participou da folia pela primeira vez, já que o Carnaval nunca foi o seu "forte". Mas Salvador a conquistou. "Sempre ia para um local de praia. Mas adorei os baianos. A energia é diferente. Ano que vem volto, com certeza, para sair com as filhas de Gandhy", garantiu.

Ela foi apresentada à festa pelo também cearense Marco Sampaio, 51, que pula o carnaval na capital baiana já há quatro anos seguidos. O bloco preferido dele é o Filhos de Gandhy.

"Já virou tradição, por causa da sua beleza. É um bloco em que a gente pode conversar e que transmite paz. Não se vê confusão e nem gente se empurrando. É muito respeitoso", diz ele.

Espera ansiosa

Enquanto a maioria dos passageiros mostrava cansaço, um grupo de adolescentes estava com todo o gás, à espera de artistas. O objetivo era conseguir uma selfie com o famoso preferido.

Os mais esperados eram o cantor Thiaguinho e os atores Arthur Aguiar, Felipe Tito e Bruna Marquezine. Mas quem surpreendeu a garotada foi o apresentador Celso Portiolli, que, ao embarcar, atendeu os fãs.

"O carinho, o Carnaval e a comida não têm igual aos dos baianos", disse o apresentador, ao se referir à temporada na cidade.

Responsável por parte dos jovens, a doméstica Joselita Oliveira, 38, é mãe de uma das adolescentes. Ela organiza e acalma os ânimos da turma. "Eu digo a eles que é preciso manter a calma, senão os famosos não vão parar para tirar fotos".

Em meio aos jovens, Edith Souza, 78, roubou a cena. Ela coleciona álbuns de fotos com artistas. Todas as imagens são tiradas no aeroporto.

"Há 12 anos tenho essa mania. Quando a gente fica velha é assim, queremos aproveitar tudo", brincou, ressaltando que chegava a ficar de "plantão" no aeroporto até três vezes por semana. Atualmente, só faz isso no Carnaval e no Festival de Verão. "Tenho fotos com um monte de deles", diz.

adblock ativo