Denny vai dividir a cena com a cantora Millane Hora

Se Salvador é a capital de todos os ritmos, o toque do timbal é um dos grandes responsáveis por dar o tom da folia momesca. Nesse Carnaval, a Timbalada – maior representante dos atabaques – ganhou um tom mais feminino.

Aos 33 anos, Millane Hora é a nova integrante da banda, que, até então, era comandada apenas por Denny Denan. Sobre o convite para ingressar em uma banda tão particularmente baiana, a alagoana conta que não pestanejou. “Minha vida sempre foi movida a desafios e eu não tenho medo. Deus sempre me dá oportunidade de viver coisas incríveis. Quando surgiu a possibilidade de cantar na Timbalada eu vi que era mais uma delas e me agarrei totalmente. É de uma responsabilidade grande, mas receber um convite como esse é uma honra absurda. Estamos falando da Timbalada, uma banda que a história dispensa qualquer comentário”, pondera.

Ao lado da novata Millane, Denny é veterano. No entanto, apesar de estar na Timbalada desde os 11 anos, o cantor é considerado um dos grandes nomes da nova geração da axé music. Para ele, é uma honra poder levar adiante, não só a história do ritmo baiano, mas de uma banda carregada de representatividade: “Eu tive a felicidade de iniciar nesse universo musical muito cedo e isso me possibilitou viver muitas experiências especiais, acompanhar muitas fases da nossa música, o que é pra mim um prazer, uma grande sorte e honra”.

Os timbaleiros – como são chamados os fãs da banda –, podem esperar entrega total da dupla no Carnaval: “Quem vier curtir com a Timbalada pode esperar muita alegria, muito som do timbal, música e muita energia, como sempre. Será mais um ano inesquecível, se Deus quiser. Nossa expectativa é mostrar que a liberdade e o amor são a melhor receita para ser feliz. Ser feliz é a ordem. Vai ser um carnaval abençoado, isso eu sei”, conta Denny.

E se a Timbalada não para nem na folia de Momo, onde tocará todos os dias, as férias também não vêm depois do Carnaval. A banda pretende fazer uma pausa rápida de descanso para seguir na estrada expandindo o trabalho internacionalmente.

“Tem muita coisa boa para vir pela frente. Estamos sempre na torcida que os orixás iluminem nosso cacique [Carlinhos Brown], nosso mestre maior para trazer muita música incrível pra banda. Nós não temos pretensão de parar. Depois do Carnaval, tem aquele breve descanso para o grupo, mas os trabalhos continuam sim, sem dúvida. Faremos uma expansão do nosso trabalho, até fora do país. Tem muita coisa boa pra vir. A Timbalada não para de inovar nunca, e esse ano vem muita alegria, superação, união, amor, liberdade, tudo em forma de música”, entrega Denny.

Bloco: Timbalada

Data: 24 (sexta), 25 (domingo)

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DO BLOCO

O bloco Timbalada é um dos mais antigos da folia momesca: desfilou pela primeira vez em 1995, em Salvador. A estreia foi marcada pela venda de abadás que rapidamente foram esgotados.

Bloco: Coruja

Data: 26, domingo

Circuito: Osmar (Campo Grande)

PERFIL DO BLOCO

Criado em 1963, o Coruja é um dos blocos mais tradicionais e antigos do Carnaval de Salvador, com a participação de grandes nomes da música baiana, como Ivete Sangalo e Ricardo Chaves

