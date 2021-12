Denny Denan tem agenda suspensa e não fará shows nesta terça

Após divulgar a suspensão da sua primeira apresentação puxando o bloco 'DD no Comando' na última segunda-feira, 4, em decorrência de dores no tórax, o cantor Denny Denan teve o boletim médico divulgado nas redes sociais. Segundo a publicação, o quadro de saúde do cantor é estável.

De acordo com a equipe médica, o músico deverá permanecer em repouso e terá a agenda desta terça-feira, 5, suspensa. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), Denny se encontra no Hospital Ana Nery para dar entrada aos procedimentos médicos. A informação não foi confirmada pela assessoria do cantor. O artista deu entrada na segunda no Hospital Ernesto Simões.

A assessoria divulgou que os foliões que compraram o abadá terão o dinheiro ressarcido em local, ainda não definido.

A FCA Produções Artísticas LTDA, produtora do Camarote Skol Puro Malte, irá manter o evento e as bandas Filhos de Jorge e Lincoln & Duas Medidas entram na grade de atrações, que ainda conta com o cantor Gabriel Diniz.

Os que adquiriram ingressos e desejam cancelar a compra poderão fazê-lo através dos pontos de venda do camarote, mediante a assinatura de termo próprio, manifestando tal pretensão. A empresa irá efetuar a restituição, em até 10 dias, aos compradores que assim se manifestarem das importâncias pagas no momento da compra, desde que, os ingressos adquiridos não venham a ser utilizados.

Através de nota, o Camarote Club também confirmou que o cantor não se apresentará nesta terça. As atrações Forró do Tico, Léo Santana, Danniel Vieira, Filhos de Jorge e Rafa e Pipo Marques irão se manter na grade.

Os foliões que adquiraram acesso ao camarote para esta terça e desejam cancelar e solicitar restituição devem se dirigir ao ponto de vendas onde foi realizada a compra. No local deve ser apresentada a camisa e o cartão de acesso. O camarote confirmou que a restituição será feita para todos os interessados, desde que os acessos não sejam utilizados.

adblock ativo