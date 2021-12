Denny Denan passa mal e cancela desfile de bloco na Barra-Ondina

O cantor Denny Denan passou mal na noite desta segunda-feira, 4, e teve de ser hospitalizado às pressas. A informação foi confirmada pela assessoria do artista durante a concentração do bloco DD no Comando, que desfilaria pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A notícia pegou de surpresa os associados do bloco, que já estavam prontos para iniciar o percurso com destino ao bairro de Ondina. Alguns foliões vaiaram ao serem informados sobre o cancelamento do desfile.

Após o anúncio, a assessoria do cantor emitiu uma nota sobre a situação:

O cantor Denny Denan sofreu uma dor torácica momentos antes de desfilar na barra/ondina. O artista se encontra em um hospital da capital baiana, onde está sendo examinado, medicado e, segundo informações médicas, deve permanecer em observação aguardando os resultados dos exames. No momento seu estado de saúde é estável.

