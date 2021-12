Denny Denan fala sobre problema de saúde durante o Carnaval

Após receber alta médica, o cantor Denny Denan, de 40 anos, concedeu entrevista a uma emissora de TV nesta quarta-feira, 6, para falar sobre o seu problema de saúde durante o Carnaval de Salvador.

O artista, que estava internado no Hospital Geral Ernesto Simões, no Pau Miúdo, depois de sentir dores no peito antes do desfile, foi transferido na tarde de terça, 5, para o Hospital Ana Nery, passou por exames e procedimento de cateterismo.

Segundo ele, inicialmente, a equipe médica suspeitou de princípio de infarto, mas foi constatado uma doença congênita no coração, que impede que faça muito esforço físico.

"A sensação foi de desespero. Um castelo de areia que você faz, constró e, de repente, vem uma onda e acaba com tudo. Esse foi o meu sentimento", relatou o cantor.

Apesar da alta médica, o cantor está sob observação e fica em repouso pelos próximos 15 dias. Ele teve a agenda suspensa até a sua recuperação.

"O meu voto e Deus é que o ano que vem dê tudo certo e DD esteja aqui na maior saúde do mundo", disse Denny, ao falar sobre o Carnaval de 2020.

Apresentação cancelada

Por meio da sua assessoria, o Camarote Club, onde Denny se apresentaria na terça, divulgou que o folião que adquiriu o ingresso para o evento e que, em decorrência do ocorrido, manifeste interesse pelo cancelamento e restituição, deve se dirigir ao posto de venda onde efetuou a compra munido da camisa e cartão de acesso.

