Delegacia Digital registra mais de mil ocorrências durante carnaval

A Delegacia Digital, plataforma online de registro de ocorrências da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), registrou desde o primeiro dia de carnaval até a última segunda-feira, 4, cerca de 1.400 ocorrências relacionadas a perdas, furtos, extravios de documentos e objetos.

De acordo com o relatório estatístico da Polícia Civil, 312 casos foram registrados no primeiro dia da folia, 292 casos na sexta-feira, 1, 235 no sábado, 2, 265 no domingo, 3, e 259 na segunda-feira, 4.

As ocorrências registradas são apuradas pelas unidades, onde as delegacias também disponibilizam um email para que o usuário acompanhe a ocorrência.

