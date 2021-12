Daniela Mercury volta ao Campo Grande após 20 anos

Após 20 anos sem desfilar no Campo Grande, a cantora Daniela Mercury voltou ao Circuito Osmar nesta terça-feira, 17. A bordo de um bloco sem cordas e com seus bailarinos, a rainha do Axé cantou vários sucessos como Maimbé Dandá, e a atual música de trabalho, que homenageia as mulheres, A Rainha Má. Do alto de um helicóptero caíam pétalas de rosa sobre os foliões.

Com um visual todo branco e esvoaçante, e várias penas presas em um arranjo na cabeça, a cantora brincou com a atriz Regina Casé que estava em um camarote e com o prefeito ACM Neto. "Já aprendeu a música, prefeito?".

Na passarela principal da folia, Daniela quebrou a segunda maldição e voltou a dizer que os brasileiros precisam de educação e conhecimento.

Daniela levou para cima do trio diversas crianças e músicos da banda Quabales, do Nordeste de Amaralina, e lembrou da sua mudança do Centro da cidade para a Barra. "Foram 5 anos firmando a Barra, fui sozinha com o Crocodilo, aqui em cima só tinha espaço para sair de noite. Aproveitei e abri um espaço a mais para que todo mundo pudesse desfilar", recordou.

A cantora lembrou ainda que desfilou por 15 anos no circuito Osmar e começou com 15 anos de idade, com o bloco Cuca Fresca. "Fazer a pipoca é convidar todos para a festa que é a vida. Vida é uma festa para todos estarem no salão principal, disse emocionada.



