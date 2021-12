Daniela Mercury, Léo Santana e Psirico se destacam no Campo Grande

O último dia de folia em Salvador, nesta terça-feira, 28, coroou o ótimo Carnaval de Daniela Mercury, Léo Santana e Psirico, que se destacaram no circuito Osmar (Campo Grande).

Daniela Mercury puxou o trio sem cordas e recebeu como convidadas Márcia Castro e Márcia Short. Ela relembrou sucessos antigos do axé como "Prefixo de Verão".

Na hora de relembrar "Canto da Cidade", canção que a levou ao estrelato nos anos 90, a cantora convocou os foliões pipoca para jogarem um pó colorido para celebrar "a diversidade de cores". "Esse Carnaval foi maravilhoso", disse em cima do trio.

A cantora ainda fez um dueto do hit "Me Libera, Nega" com MC Beijinho, que compôs a música.

O Psirico celebrou o empoderamento das mulheres e também trouxe as convidadas Márcia Short e Ana Mammeto, além de também ter cantado com MC Beijinho, o mais festajado do Campo Grande.

Muquiranas comandam

As Muquiranas desfilaram no último dia do Carnaval com Léo Santana no comando. Fantasiado de "gladiadora", o cantor desceu do trio elétrico e fez a festa com os foliões do bloco.

Léo Santana aproveitou para cantar "Santinha", uma das concorrentes à música do Carnaval.

Ainda passaram pelo Campo Grande as bandas Olodum e Cheiro de Amor, e os cantores Alinne Rosa, EdCity e Luiz Caldas, todos em trios sem cordas.

