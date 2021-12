Daniela Mercury conta história da axé music para crianças

"Esse espaço é para criança! Quem tem mais de 15 anos sai do meio da plateia", bradou Daniela Mercury logo que subiu no palco da Vila Infantil, montada na Praça Dois de Julho, no Campo Grande. A cantora foi convidada para contar a história do Carnaval baiano aos pequenos foliões, e fez questão de deixar claro que a apresentação era para eles.

Com músicos e bailarinos no palco, Daniela explicou como surgiram os principais ritmos e gêneros musicais - do samba carioca aos baianos afoxé e ijexá - até culminar à axé music, que em 2015 completa 30 Carnavais. Enquanto os músicos tocavam as canções mais tradicionais da folia, os pequenos eram chamados ao palco e imitavam os bailarinos.

"Minha experiência de palco foi o que me fez vir contar essa história para as crianças. Elas já conheciam muita coisa, cantavam junto as principais músicas e sabiam várias coreografias. Mas tinham detalhes importantes de cultura, como a influência do afoxé na nossa música, que eles não sabiam. Acho que até os pais aprenderam um pouco", disse aos risos.

Daniela tem fama de contadora de histórias, e a do Carnaval é uma de suas preferidas. Para a artista, essa foi uma forma que ela encontrou de reforçar a importância da cultura brasileira entre as crianças. "Acho que a gente se amaldiçoa muito. Precisamos ter orgulho da nossa cultura e nossas raízes indígenas, africanas e europeias", falou.

A intimidade com o universo infantil vem de casa: segundo a esposa de Daniela, Malu Verçosa, a cantora sempre faz brincadeiras lúdicas com as três filhas delas: Márcia, Ana Alice e a caçula Ana Isabel, a Bela. "Ela adora criança e sempre tem uma atividade diferente lá em casa. Ela sabe como conversar com as crianças e acho que a ideia dela contar a história da axé foi ótima, porque ela tem propriedade para isso", disse.

Além de contar a história da música baiana, Daniela aproveitou os 30 anos da axé para negar uma possível crise neste gênero, defendida por produtores e alguns artistas, como Saulo Fernandes. "A axé music já está consolidada e serviu para popularizar a música brasileira no mundo inteiro. Assim como a MPB e outros gêneros, a axé não lança novidades todos os anos. As pessoas esperam que todo Carnaval lance 10, 15 artistas novos? Não é assim", ponderou.

