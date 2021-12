Daniela Mercury apresenta novidades para o Carnaval de Salvador

A cantora Daniela Mercury apresentou na tarde desta quinta-feira, 21, no Shopping da Bahia, na Av. ACM, as novidades para o Carnaval de Salvador 2019. Acompanhada dos cantores Thathi, Majur e Hiran, além dos bailarinos, ela destacou a importância da folia de Momo para combater a intolerância e homofobia.

"O Carnaval é o momento ideal para quebrar a intolerância. Que esse momento nos lembre que nós somos um povo maravilhoso. É o nosso momento de desintoxicar as notícias ruis, podemos ser feliz mesmo tendo dificuldades no dia a dia" destacou a cantora.

A festa deste ano para Daniela começa na próxima quinta, 28, com a tradicional Pipoca da Rainha no circuito Dodô (Barra-Ondina). Já no sábado, 9, ela homenageará a Tropicália. Neste desfile, ela abraça dois novos talentos que estão surgindo no cenário musical da Bahia: Majur e Hiran.

A cantora Daniela recebeu convidados em shoppinig da capital

"O público vai nos ver de diversas formas possíveis, vamos mostrar todas nossas potencialidade, estou muito ansioso" afirmou o rapper Hiran.

No domingo, 3, a baiana puxa o bloco Crocodilo na Barra. E, sobre esse dia, ela deixou um suspense no ar. "Só podemos adiantar que o tema principal é 'Proibido Carnaval', música que faz parte do seu mais novo trabalho com o cantor Caetano Veloso.

Perguntada sobre a música, Daniela não deixou de poupar elogios. "A minha intenção é falar da liberdade de expressão. A canção veio para reforçar todas as minorias. Eu não aceito discriminação. Esse carnaval vou homenagear esse público" disse.

Na segunda, 4, ela segue no mesmo bloco, mas dessa vez, recebe um convidado especial: o cantor capixaba Silva, que faz sua estreia no trio elétrico e no carnaval de Salvador.

No último dia, na terça, 5, Daniela volta para a pipoca, porém, no Campo Grande. A cantora vai comemorar os 45 anos do Ilê Aiyê, os 70 anos de Filhos de Gandhy, os 40 anos de Olodum e os 25 anos da Banda Didá.

Em 2019, para comemorar os 15 anos de Maimbê (quando foi registrado o maior número de foliões atrás de um trio), Daniela decidiu fazer três desfiles Pipoca em Salvador. Sendo o maior número de trios sem corda da cantora desde 2004.

