Daniela Mercury anuncia programação para o Carnaval

"O Carnaval da Bahia é uma injeção de ânimo, fé e esperança para o nosso país", afirmou Daniela Mercury, na tarde desta sexta-feira, 29, na coletiva de imprensa realizada no Outback (3º piso do Shopping da Bahia).

Uma das atrações mais esperadas pelos foliões nas ruas de Salvador, ela reuniu jornalistas para contar sobre as novidades que preparou para este ano.

A cantora escolheu o tema "Cidade da Música", em referência ao título dado a Salvador pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco.

"Estou muito feliz com este título, pois somos a mistura da cultura indígena, africana e portuguesa, somos este povo resistente e vivemos no melhor lugar do mundo", disse Daniela.

Domingo e segunda-feira de Momo, a Rainha do Axé puxará o tradicional bloco Crocodilo, no Circuito Barra-Ondina, que traz abadá criado pela designer Liz Saback.

Conforme Daniela, o folião sairá no bloco com estampa de corpos nus, uma mulher de um lado e um homem do outro, sendo que cada folião pode escolher o lado.

"Eu sou bailarina e dançarina, a nudez para mim significa despir a alma humana, a arte tem dessas coisas", filosofou a "rainha".

Para a segunda-feira, Daniela buscou inspiração na cultura indígena para exaltar o paraíso tupi-guarani.

Já na terça-feira, a artista pretende saudar as divindades da música, fantasiada de "Nossa Senhora da Música", exaltando, segundo explicou nesta sexta, "todas as entidades das artes".

Pipoca

A já tradicional "Pipoca da Rainha" será na sexta (5), a partir das 19h, na orla, e na terça (9), às 15h, no Centro.

Daniela disse que arrastará os foliões ao som de clássicos e músicas que compõem o repertório do novo álbum, Vinil Virtual, em homenagem ao centenário do samba. A cantora baiana destacou que "não dá mesmo para falar da Bahia sem falar do samba".

Outra novidade é que, durante o desfile do trio sem cordas, Daniela fará alusão à famosa Mudança do Garcia, com a Mudança da Rainha.

"Resolvi trazer elementos de irreverência e criatividade da Mudança, pois nós artistas temos este papel de levar uma dose de fé para as pessoas, conscientizar que não somos o problema, mas a solução", argumentou.

