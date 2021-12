Daniela Mercury agita pipoca no circuito Dodô (Barra-Ondina)

A Pipoca da Rainha agitou o circuito Dodô (Barra-Ondina) nesta quinta-feira, 28, primeiro dia oficial do Carnaval. A cantora Daniela Mercury agitou com o público, cantando seus principais sucessos, incluindo "Proibido Carnaval", aposta da artista em 2019.

Daniela segue com a pipoca neste sábado, 2, às 20h. Já no domingo, 3, e segunda-feira, 4, a cantora estará no bloco Crocodilo, os três dias no circuito Dodô (Barra-Ondina) e na terça-feira, 5, retorna com a pipoca no circuito Osmar (Campo Grande). No dia 10 de março a artista desembarca em São Paulo para realizar a Pipoca da Rainha.

