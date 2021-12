Daniela e Saulo puxam trios sem cordas nesta sexta

Daniela Mercury e Saulo Fernandes são algumas das atrações que se apresentam sem cordas no terceiro dia do Carnaval, nesta sexta-feira, 5. A "rainha Má" e o ex-vocalista da banda Eva vão se apresentar no Circuito Dodô (Barra/Ondina), que ainda terá É o Tchan e Leo Santana, também em trios independentes.

Atrações como Alavontê, Paroano Sai Milhó, Baiana System e os Marchistas são algumas das atrações do Furdunço, que vai fazer a alegria dos foliões no Circuito Osmar (Campo Grande). Também vai ter trio elétrico com Harmonia do Samba, Xande de Pilares, Olodum e Neto LX, dentre outros.

No Ciruito Batatinha (Pelourinho), a folia começa às 17h, com Templo dos Orixás. Ainda vão se apresentar Josué do Baba e Banda Axé Babá, Swing do Pelô e Abisiayiê.

Nesta quinta, 4, Ivete Sangalo e Bell Marques arrastaram multidões no circuito Osmar. Para a cantora, puxar um trio sem cordas foi novidade, já que ela nunca puxou um trio independente.

