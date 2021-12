Daniela desfila entre trio sem cordas, palco e bloco

Daniela Mercury chegou rodeada de fãs, em um bloquinho improvisado, para apresentar as novidades do Carnaval 2017 em coletiva aberta à imprensa, no Shopping da Bahia, na tarde desta terça-feira, 14. A cantora vai se dividir entre o trio sem cordas, palco e o bloco Crocodilo, que comanda há 21 anos, de sexta a terça de Carnaval.

Com o tema Empoderamento Feminino, Negro e Gay, ela levará convidados como MC Beijinho, dono do hit Me Libera Nega – uma das promessas à música do Carnaval –, e a cantora Pabllo Vittar, drag queen conhecida por levantar a bandeira do poder feminino.

“Quero mostrar que a música não é só uma forma de demonstrar a alegria e o divertimento, mas também é o caminho para que a gente possa empoderar as pessoas. Eu sou movida a essa energia e quero levar às pessoas essa consciência”, contou ela, que se autodenomina como “artivista”, uma ativista pela arte.

Reconhecida por performances no trio, ela, que também é bailarina, assegurou que os fãs podem esperar por muitas novidades: “Tudo está sendo preparado por mim. Desde o roteiro às coreografias. Os foliões podem esperar muita energia e intervenções cenográficas”, adiantou.

Na sexta (24), ela abre o Carnaval com a Pipoca da Rainha, em trio sem cordas, homenageando o público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). “MC Beijinho vai comigo, e a gente vai apresentar a minha versão de Me Libera Nega”, prometeu, rindo.

O sábado de Daniela é reservado ao palco da Skol, a patrocinadora oficial do Carnaval 2017, em Salvador. “Vamos fazer um show de três horas seguidas. Quero homenagear os 50 anos de Tropicália e os 70 de Moraes Moreira. Vou aproveitar para tocar mais MPB, tocar Caetano, Gil, Rita Lee, tudo o que a energia do trio não permite que a gente faça, mas sempre levantando o público, porque é isso o que importa”, garantiu.

O domingo é dedicado às mulheres, no Crocodilo. “A árvore da vida vai se espalhar na avenida”, prometeu a cantora.

Design

Com o design do artista plástico Iuri Sarmento, os foliões do bloco vão pular estampados com a temática escolhida para o dia. Na segunda, quando irá homenagear o movimento negro, o convidado especial é Vovô do Ilê. “Tenho, também, outros convidados, mas por enquanto é segredo. Posso adiantar que vou trazer algumas personalidades, como atores negros, mas não posso nomear”, disse.

Sobre a música da festa momesca, Daniela se emocionou ao falar de sua América do Amor. “Num mundo que fecha as portas para as pessoas e agora, também, para os imigrantes, a canção é importantíssima. Ela é, acima de tudo, uma música política”, afirmou.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

