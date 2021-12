Customizadora comenta tendências entre looks do carnaval 2019

Tiaras temáticas, pedrarias e pouco pano formam o TOP 3 de tendências de moda no Carnaval de Salvador, segundo a coordenadora de customização de abadás, Dianna Moura, 34. Há 15 anos no ramo, ela conta que a mulherada tem mostrado bastante pele e “sobra pouco pano”, brincou.

As tiarinhas com figuras e frases erguidas com glitter, ainda estão em alta nesse ano. “A fantasia tem agregado muito ao carnaval. As tiarinhas temáticas, de Jenifer, de Quer Ficar Comigo, de coração, elas diferenciam muito a roupa, trazem uma novidade para evitar que fique todo mundo igual”, comenta.

Nos abadás, é sempre a vez das pedrarias e agora com mais força aparece a manta. “No carnaval, o pessoal quer se aparecer, quer brilho, não quer ficar igual a todo mundo. A manta é um acessório colado, pode ser metalizado, cromado, tem de tudo”, explica. Nas solicitações de corte da camiseta, a principal pedida é a barriguinha de fora e as costas nuas caíram de moda. “Os homens são até mais rigorosos com o corte do abadá. Se cortar um pouco mais ou menos, fazem mais confusão do que as mulheres. O pessoal da comunidade gay bota elementos, brilho, fazem questão”, conta.

