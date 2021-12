Crianças e adultos curtem vila infantil

O último dia da Vila Infantil Itaú - instalada desde 7 de janeiro na Praça Dois de Julho, no Campo Grande - fez a alegria da criançada ontem. As apresentações de teatro e o circuito de mini bike foram algumas das atividades mais procuradas ao longo do Carnaval, o que também aconteceu durante o fim de semana que antecedeu a festa.



O dia começou com espetáculo Os Três Porquinhos. A biomédica Tamires Weber, 27, chegou cedo com a pequena Marina, 3, para assistir à peça e deixar que a filha aproveitasse ao máximo. "Trouxe ela todos os dias. Ela já acordava pedindo para vir. Achei uma iniciativa excelente", diz.



A pedagoga Marluce Cruz, 34, levou a filha, Carine, 10, e o neto Thauan, 4, para curtirem o último dia da Vila. Ela conta que também foi à praça com as crianças no sábado e domingo passados, e nos dois dias seguiram de lá para o bloco infantil Todo Menino é Um Rei.



"Eles se divertiram bastante, principalmente meu neto. Achei que para a idade da minha filha não tinha muitas opções de atividades. Mesmo assim, ela adorou passear de bicicleta", afirma.



O diretor artístico da Vila Infantil Itaú, Felipe Santos, diz que a instalação do espaço funcionou como um teste.



"Esta foi uma ação pensada para o período de Carnaval. Mas, por conta do resultado positivo que tivemos, estamos pensando em trazer a Vila mais vezes ao longo do ano".



De acordo com Felipe Santos, cerca de 15 mil pessoas, entre adultos e crianças, visitaram o local durante os oito dias de funcionamento. Sobre o retorno do projeto a Salvador, não há nenhum calendário ou planejamento concreto. A proposta ainda será apresentada à prefeitura.

