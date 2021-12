Cordeiro se acidenta no Campo Grande e Márcio Victor para trio

Um cordeiro se acidentou durante a passagem do bloco Inter neste domingo, 26, no circuito Osmar (Campo Grande). Por conta do acidente envolvendo o trio, o cantor Márcio Victor, líder do Psirico, fez o desfile parar.

"Atenção galera, a gente teve um pequeno acidente aqui do lado, que já está sendo resolvido. Pequeno acidente aqui, com um dos nossos cordeiros, que já está sendo levado pelos socorristas e está tudo certo Graças a Deus", disse Márcio.

A vítima teve parte da perna dilacerada. O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local e depois encaminhou o rapaz para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

Após o cordeiro ser atendido, Márcio Victor continuou agitando folião neste quinto dia de Carnaval.

