Conselho divulga programação do Carnaval 2015 em Salvador

A programação dos quatro circuitos do Carnaval 2015 foi divulgada nesta quinta-feira, 15. A quarta-feira, 11 de fevereiro, que não é um dia oficial de festa, mas tem os blocos com bandas de fanfarras, também está na lista. A ordem dos blocos foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar).

O conselho informou ainda que a sequência da fila só será alterada com a inclusão dos trios elétricos independentes, projetos especiais ou por interesses específicos do carnaval por deliberação da entidade.

