Conforto e mordomia têm nome: camarote

"Ela só vai se for de camarote". A música do Grupo Revelação é propícia para definir os novos costumes dos foliões do Carnaval de Salvador. Com atrações especiais, decoração temática, serviço de massagem, salão de beleza, salas de jogos eletrônicos, customização dos abadás e, principalmente, comida e bebida à vontade, os camarotes, oásis da folia de Momo, tornaram-se os queridinhos de quem quer aproveitar com tranquilidade e glamour a maior festa de rua do Planeta.

Com megaestruturas instaladas no decorrer do circuito Osmar (Campo Grande) e, sobretudo, no circuito Dodô (Barra/Ondina), as áreas privativas atraem foliões que prezam pelo conforto e serviço de qualidade, como a empresária Luciana Coni, de 37 anos. "Acho o espaço destinado ao público do trio elétrico apertado e fico angustiada com o empurra-empurra", explicou.

Para não deixar a diversão de lado, Luciana encontrou no camarote o espaço perfeito para aproveitar a com comodidade. "O conforto é o grande diferencial. Temos tudo que está na rua dentro do camarote. Assistimos tranquilamente as atrações que passam na rua e, além disso, temos estas atrações dentro dos camarotes", disse a empresária. Exemplo disso são os artistas Ivete Sangalo, Timbalada, Psirico e Harmonia do Samba que se revezam entre apresentações em cima do trio e dentro dos camarotes.

Novas experiências

Nei Ávila, diretor do Camarote do Reino e integrante da Associação Baiana dos Camarotes, conta que este equipamento é mais um aparelho entre todos os outros que compõem o Carnaval, como a pipoca, o aluguel de casas no circuito e os blocos. "O objetivo é suprir a demanda das pessoas que gostam da festa e não o têm mais o pique de acompanhar o bloco", disse.

Para ele, o camarote é um equipamento de experiência para o folião, de forma que todos possam curtir como aquele que já não consegue acompanhar o trio elétrico, prefere conforto e quer continuar aproveitando a festa após a apresentação do bloco. "O camarote é um complemento do Carnaval. Atualmente, o cliente pode escolher o seu pacote e comprar tanto bloco como camarote, nos dias que desejar".

Cairê Aoás, sócio-diretor da Central de Camarotes, também destacou que o "Carnaval é o grande protagonista da festa, o camarote é o complementar". Segundo ele, o público encontrado nestas festas privadas é eclético em relação à faixa etária, podendo encontrar jovens, casais e até relacionamento de negócios. Mas nenhum deles dispensa a qualidade dos serviços prestados. "É o perfil de público exigente, com expectativa alta", explicou.

Por conta disso, os empresários investem na comida, bebida e cantores para animar o público nos intervalos dos blocos e a decoração. "É uma forma de materializar a experiência do folião", disse Cairê Aoás. No seu segundo ano de festa em Salvador, o Camarote Bar Brahma irá trazer como tema "Carnavais do Brasil" com cenografia e música que remetem a todos os tipos de festa existentes no país.

