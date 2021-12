Confira o que funciona em Salvador no período de Carnaval

A partir desta quinta-feira, 8, os soteropolitanos e turistas começam a curtir oficialmente o Carnaval de Salvador. Serão sete dias de folia, que só acabará na Quarta-feira de Cinzas, 14. Por conta disso, a cidade tem a rotina alterada, o que inclui o funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços. Então, antes de sair de casa, confira o que funciona durante este período e também a programação do Carnaval.

>> QUINTA-FEIRA - 08/02

| Lazer |

Zoológico: na quinta-feira, 8, não abrirá.

Museu da Misericórdia: estará fechado.

Museu de Arte da Bahia: não funcionará na quinta de Carnaval, dia 8.

Museu de Arte Moderna da Bahia: na quinta, 8, não abrirá.

| Shoppings |

Salvador Shopping: na quinta de Carnaval, dia 8, todas as operações do shopping funcionará normalmente das 9h às 22h.

Shopping Cajazeiras: na quinta, 8, o shopping funcionará no horário normal das 9h às 21h.

Shopping da Bahia: quinta, 8, funcionará normalmente das 9h às 22h.

Shopping Paralela: o centro de compras funcionará em horário normal na quinta, 8, das 9h às 22h.

Shopping Piedade: na quinta de Carnaval, 8, o shopping abrirá das 9h às 18h.

| Supermercados |

​Extra: na quinta-feira, 8, a unidade da avenida Paralela funcionará normalmente por 24h. Já as da Rótula e da Vasco funcionarão normalmente, das 7h a 0h.

Bompreço: quinta, dia 8, funciornará no horário normal, das 7h às 23h.

Sam´s Club: quinta, 8, abrirá normalmente, das 8h às 21h.

Maxxi Atacado: abrirá em horário normal das 7h às 22h, na quinta, 8.

Assaí Atacadista: na quinta, 8, a unidade de Paripe funcionará das 7h às 22h. Já a da Cidade Baixa, de 6h às 22h.

>> SEXTA-FEIRA - 09/02

| Lazer |

Zoológico: na sexta-feira, 9, não abrirá.

Museu da Misericórdia: sexta, 9, estará fechado.

Museu de Arte da Bahia: não funcionará na sexta de Carnaval, dia 9.

Museu de Arte Moderna da Bahia: na sexta, 9, não abrirá.

| Shoppings |

Salvador Shopping: na sexta de Carnaval, dia 9, todas as operações do shopping funcionará normalmente das 9h às 22h.

Shopping Cajazeiras: na sexta, 9, o shopping funcionará no horário normal das 9h às 21h.

Shopping da Bahia: sexta, 9, funcionará normalmente das 9h às 22h.

Shopping Paralela: o centro de compras funcionará em horário normal na sexta, 9, das 9h às 22h.

Shopping Piedade: na sexta de Carnaval, 9, o shopping abrirá das 9h às 18h.

| Supermercados |

Extra: na sexta-feira, 9, a unidade da avenida Paralela funcionará normalmente por 24h. Já as da Rótula e da Vasco funcionarão normalmente, das 7h a 0h.

Bompreço: sexta, dia 9, funciornará no horário normal, das 7h às 23h.

Sam´s Club: sexta, 9, abrirá normalmente, das 8h às 21h.

Maxxi Atacado: abrirá em horário normal das 7h às 22h, na sexta, 9.

Assaí Atacadista: na sexta, 9, a unidade de Paripe funcionará das 7h às 22h. Já a da Cidade Baixa, de 6h às 22h.

>> SÁBADO (dia 10)

| Lazer |

Zoológico: no sábado, 10, não abrirá.

Museu da Misericórdia: sábado, 10, estará fechado.

Museu de Arte da Bahia: não funcionará no sábado de Carnaval, dia 10.

Museu de Arte Moderna da Bahia: no sábado, 10, não abrirá.

| Shoppings |

Salvador Shopping: no sábado, 10, as lojas e quiosques abrirão das 9h às 20h (funcionamento após as 20h opcional para Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet); O Bompreço, das 7h às 22h; O Cinemark e Game Station, das 9h às 22h.

Shopping Cajazeiras: no sábado, 10, todas as operações estarão abertas das 9h às 18h.

Shopping da Bahia: sábado, 10, funcionará normalmente das 9h às 21h.

Shopping Paralela: o centro de compras funcionará em horário normal no sábado, 10, das 9h às 22h.

Shopping Piedade: no sábado de Carnaval, dia 10, o centro de compras estará fechado.

| Supermercados |

Extra: no sábado, 10, a unidade da avenida Paralela funcionará normalmente, por 24h. Já as da Rótula e da Vasco funcionarão normalmente, das 7h a 0h.

Bompreço: sábado, dia 10, funcionará no horário normal, das 7h às 23h.

Sam´s Club: sábado, 10, abrirá normalmente, das 8h às 21h.

Maxxi Atacado: abrirá em horário normal das 7h às 22h, no sábado, 10.

Assaí Atacadista: no sábado, 10, a unidade de Paripe funcionará das 7h às 22h. Já a da Cidade Baixa, das 6h às 22h.

>> DOMINGO (dia 11)

| Lazer |

Zoológico: no domingo, 11, não abrirá.

Museu da Misericórdia: domingo, 11, estará fechado.

Museu de Arte da Bahia: não funcionará no domingo de Carnaval, dia 11.

Museu de Arte Moderna da Bahia: no domingo, 11, não abrirá.

| Shoppings |

Salvador Shopping: no domingo, 11, as lojas e quiosques estarão fechados; O Bompreço funcionará das 8h às 20h; Game Station, de 11h às 21h; Cinemark, das 13h às 22h; Lojas Americanas, farmácias Sant'Ana, Drogasil e Pague Menos, das 12h às 20h; Le Biscuit, de 12h às 20h (apenas segunda e terça, domingo estará fechado); Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet, das 12h às 21h (abertura opcional).

Shopping Cajazeiras: no domingo, 11, as lojas estarão fechadas e a Praça de Alimentação e o Play Kids abertos das 12h às 20h.

Shopping da Bahia: domingo, 11, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h.

Shopping Paralela: as lojas ficarão fechadas, mas as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 21h, no domingo, 11.

Shopping Piedade: no domingo de Carnaval, dia 11, o centro de compras estará fechado.

| Supermercados |

Extra: no domingo, 11, a unidade da avenida Paralela funcionará normalmente, por 24h. Já as da Rótula e da Vasco funcionarão normalmente, das 7h a 0h.

Bompreço: domingo, 11, todas as unidades fechará uma hora mais cedo.

Sam´s Club: domingo, 11, funcionará das 8h às 19h.

Maxxi Atacado: abrirá das 8h às 14h, no domingo, 11.

Assaí Atacadista: no domingo, 11, a unidade de Paripe funcionará das 7h às 18h. Já a da Cidade Baixa, de 8h às 18h.

>> SEGUNDA-FEIRA (dia 12)

| Lazer |

Zoológico: na segunda de carnaval, 12, não abrirá.

Museu da Misericórdia: segunda-feira, 12, estará fechado.

Museu de Arte da Bahia: não funcionará na segunda, dia 12.

Museu de Arte Moderna da Bahia: na segunda, 12, não abrirá.

| Shoppings |

Salvador Shopping: na segunda-feira, 12, as lojas e quiosques estarão fechados; O Bompreço funcionará das 8h às 20h; Game Station, de 11h às 21h; Cinemark, das 13h às 22h; Lojas Americanas, farmácias Sant'Ana, Drogasil e Pague Menos, das 12h às 20h; Le Biscuit, de 12h às 20h (apenas segunda e terça, domingo estará fechado); Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet, das 12h às 21h (abertura opcional).

Shopping Cajazeiras: na segunda, 12, as lojas estarão fechadas e a Praça de Alimentação e o Play Kids abertos das 12h às 20h.

Shopping da Bahia: segunda, 12, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h.

Shopping Paralela: as lojas ficarão fechadas, mas as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 21h, na segunda, 12.

Shopping Piedade: na segunda de Carnaval, dia 12, o centro de compras estará fechado.

| Supermercados |

Extra: na segunda, 12, a unidade da avenida Paralela funcionará normalmente por 24h. Já as da Rótula e da Vasco funcionarão normalmente, das 7h a 0h.

Bompreço: segunda, 12, as unidades funcionarão normalmente das, 7h às 23h.

Sam´s Club: segunda, 12, funcionará normalmente das 8h às 21h.

Maxxi Atacado: abrirá em horário normal das 7h às 22h, na segunda, 12.

Todo Dia: na segunda, 12, funcionará das 7h às 20h.

Assaí Atacadista: na segunda, 12, a unidade de Paripe funcionará das 7h às 22h. Já a da Cidade Baixa, de 6h às 22h.

GBarbosa: na segunda, 12, as lojas do Iguatemi e Costa Azul funcionará das 7h às 21h; a de Brotas, das 7h30 às 18h; San Martin, das 8h às 18h; Pau da Lima, das 7h30 às 19h; Cabula, das 7h às 19h; e Horto Bela Vista; das 12h às 21h.

>> TERÇA-FEIRA (dia 13)

| Lazer |

Zoológico: na terça de carnaval, 13, não abrirá.

Museu da Misericórdia: terça-feira, 13, estará fechado.

Museu de Arte da Bahia: não funcionará na terça, dia 13.

Museu de Arte Moderna da Bahia: na terça, 13, não abrirá.

| Shoppings |

Salvador Shopping: na terça-feira, 13, as lojas e quiosques estarão fechados; O Bompreço funcionará das 8h às 20h; Game Station, de 11h às 21h; Cinemark, das 13h às 22h; Lojas Americanas, farmácias Sant'Ana, Drogasil e Pague Menos, das 12h às 20h; Le Biscuit, de 12h às 20h (apenas segunda e terça, domingo estará fechado); Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet, das 12h às 21h (abertura opcional).

Shopping Cajazeiras: na terça, 13, as lojas estarão fechadas e a Praça de Alimentação e o Play Kids abertos das 12h às 20h.

Shopping da Bahia: terça, 13, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h.

Shopping Paralela: as lojas ficarão fechadas, mas as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 21h, na terça, 13.

Shopping Piedade: na terça de Carnaval, dia 13, o centro de compras estará fechado.

| Supermercados |

Extra: na terça, 13, a unidade da avenida Paralela funcionará normalmente, por 24h. Já as da Rótula e da Vasco funcionarão normalmente, das 7h a 0h.

Bompreço: terça, 13, as unidades fecharão uma hora mais cedo.

Sam´s Club: na terça, 13, a loja estará fechada.

Maxxi Atacado: abrirá das 8h às 14h, na terça, 13.

Todo Dia: na terça, 13, funcionará das 7h às 18h.

Assaí Atacadista: na terça, 13, a unidade de Paripe funcionará das 7h às 18h. Já a da Cidade Baixa, de 8h às 18h.

GBarbosa: na segunda, 12, as lojas do Iguatemi e Costa Azul funcionará das 7h às 18h; a de Brotas, das 7h30 às 15h; San Martin, das 8h às 16h; Pau da Lima, das 7h30 às 19h; Cabula, das 7h às 18h; e Horto Bela Vista; das 12h às 21h.

>> QUARTA-FEIRA DE CINZAS (dia 14)

| Lazer |

Zoológico: na Quarta de Cinzas, dia 14, não abrirá. O funcionamento voltará ao normal na quinta-feira, 15.

Museu da Misericórdia: quarta, 14, estará fechado.

Museu de Arte da Bahia: não funcionará na quarta, 14.

Museu de Arte Moderna da Bahia: na quarta, 14, não abrirá.

| Shoppings |

Salvador Shopping: na Quarta-feira de Cinzas, dia 14, as lojas e quiosques abrirão de 12h às 22h. Já o Bompreço, de 7h às 22h.

Shopping Cajazeiras: na quarta, 14, o empreendimento terá lojas abertas, das 12h às 20h e Praça de Alimentação, das 12h às 21h.

Shopping da Bahia: quarta, 14, as lojas e praças de alimentação abrirão das 12h às 22h.

Shopping Paralela: as lojas e as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 21h., na quarta, 14.

Shopping Piedade: na quarta de Carnaval, dia 14, o centro de compras funcionará das 12h às 21h.

| Supermercados |

Extra: na quarta, 14, a unidade da avenida Paralela funcionará normalmente, por 24h. Já as da Rótula e da Vasco funcionarão normalmente, das 7h a 0h.

Bompreço: quarta, 14, as unidades funcionarão em horário normal, das 7h às 23h.

Sam´s Club: na quarta, 14, a loja funcionará das 8h às 21h.

Maxxi Atacado: abrirá das 7h às 22h, na quarta, 14.

Todo Dia: na quarta, 14, funcionará das 7h às 20h.

Assaí Atacadista: na quarta, 14, a unidade de Paripe funcionará das 7h às 22h. Já a da Cidade Baixa, de 6h às 22h.

