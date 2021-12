Confira o que funciona em Salvador no período de Carnaval

A partir desta quinta-feira, 28, os soteropolitanos e turistas começam a curtir oficialmente o Carnaval de Salvador. Serão sete dias de folia, que só acabará na Quarta-feira de Cinzas, 6. Por causa disso, a cidade tem a rotina alterada, o que inclui o funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços. Então, antes de sair de casa, confira o que funciona durante este período e também a programação do Carnaval.

| Lazer |

Zoológico - Permanece fechado de 28 de fevereiro a 6 de março.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Fechado de 28 de fevereiro a 6 de março.

Museu da Misericórdia - Fica fechado de 28 de fevereiro a 6 de março.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Fechado de 28 de fevereiro a 6 de março.

| Shoppings |

Shopping Piedade - Na quarta e quinta-feira, 27 e 28, abrirá das 9h às 18h e na sexta, das 9h às 16h. No sábado, domingo, segunda e terça, de 2 a 5 de março, o Shopping estará fechado. Já na Quarta-feira de Cinzas, 6, ficará aberto das 12h às 21h. O funcionamento do Shopping Piedade será normalizado na quinta, 7, das 9h às 21h.

Shopping Itaigara - De segunda a sexta, 1º, o horário será normal, das 9h às 21h. No sábado, as lojas e serviços funcionarão das 9h às 16h e o Bompreço, das 7h às 22h. Já nos dias 3, 4 e 5 de março, o empreendimento ficará fechado, mas o Bompreço estará em atividade das 7h às 18h. O shopping volta a operar na Quarta-feira de Cinzas, 6, das 12h às 21h, e o Bompreço, das 7h às 22h.

Shopping Paseo - Na sexta, lojas, serviços e alimentação funcionam das 9h às 21h. No sábado, lojas e Serviços abrem das 9h às 16h e alimentação das 9h às 16h. Domingo, segunda e terça, lojas e serviços fechados. Alimentação funcionamento opcional a partir das 12h. Na quarta, fica aberto das 12h às 21h. O cinema tem funcionamento normal todos os dias.

Shopping Paralela - Na quinta, sexta e sábado, todas as lojas estarão funcionando normalmente, das 9h às 22h. No domingo , segunda e terça, somente os espaços de lazer e a praça de alimentação permanecerão abertas, funcionando das 12 às 21h. Na Quarta-feira de Cinzas, o centro de compras abre das 12h às 22h. O cinema e boliche seguem programação normal de funcionamento.

Shopping da Bahia - Na quinta e sexta, o centro de compras abre das 9h às 22h. No sábado, o funcionamento é de 9h às 21h. De domingo a terça, lojas fechadas, praça de alimentação abre de 12h às 21h e lazer a partir das 12h. Na Quarta-feira de Cinzas, lojas e alimentação vão de 12h às 22h. Cinema abre a partir das 14h durante os seis dias.

Salvador Shopping - Quinta e sexta, funcionamento normal de 9h às 22h. Sábado, o Bompreço abre de 7h às 22h; lazer e cinema de 9h às 22h; e lojas e quiosques de 9h às 20h. O funcionamento após as 20h é opcional para praça de alimentação, boulevard dos restaurantes e espaço gourmet. No domingo, segunda e terça, lojas e quiosques fecham. Já o Bompreço abre de 8h às 20h, lazer a partir de 9h, e cinema, de 13h às 22h, Lojas Americanas e farmácias, das 12h às 20h. Le Biscuit das 12h às 20h (apenas segunda e terça, fecha domingo). Praça de alimentação, boulevard dos restaurantes e espaço gourmet também de 12h às 21h (abertura opcional). Quarta-feira de Cinzas o funcionamento é normal.

Salvador Norte Shopping - Quinta e sexta, funcionamento normal de 9h às 22h. Domingo, segunda e terça, lojas e quiosques fechados. O Bompreço abre de 8h às 21h, no domingo e terça e, das 8h às 22h, na segunda. Cinépolis, game station e expresso Salvador funcionam de 12h às 21h. Praça de alimentação de 12h às 21h (funcionamento opcional). Quarta-feira de Cinzas o funcionamento é normal.

Shopping Center Lapa - Na quinta, 28, cinema e lojas ficam abertos das 9h às 18h. Na sexta, a abertura é das 9h às 16h. Já de sábado a terça, cinema e lojas ficam fechados. Na Quarta-feira de Cinzas, o empreendimento volta a funcionar de 12h às 21h.

Shopping Barra - Na quinta-feira, as lojas abrem de 9h às 16h. Na sexta, lojas funcionam de 9h às 15h. No sábado, o expediente é de 9h às 14h. Já domingo, segunda e terça, ficam fechadas. Em todos esses dias, a praça de alimentação e belo rústico abrem de 9h às 18h, restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma de 12h às 18h, e cinema de 14h às 20h. Na quarta, o expediente volta ao normal.

Shopping Bela Vista - O centro de compras opera normalmente até o dia 1º, das 9h às 22h. Já no sábado o shopping fechará mais cedo e ficará aberto das 9h às 19h, com exceção da praça de alimentação e espaços de lazer, que funcionarão até as 20h. Nos dias 3, 4 e 5 (domingo a terça), as lojas estarão fechadas e o funcionamento da praça de alimentação e lazer será facultativo, das 12h às 21h. Na Quarta-feira de Cinzas, o Bela Vista abrirá a partir das 12h e vai até 22h. GBarbosa, cinema, Alpha Fitness e SAC funcionam em horários independentes.

Shopping Cajazeiras - Nesta quinta e sexta, as lojas abrirão das 9h às 20h, e a praça de alimentação, das 10h às 21h. No sábado, lojas estarão abertas das 9h às 17h, e a praça de alimentação, das 10h às 17h. Já a partir de domingo, até terça, 5, as lojas ficam fechadas e a praça de alimentação abrirá com funcionamento opcional das 12h às 20h. Na quarta, lojas estarão abertas das 12h às 20h. A praça de alimentação também ficará aberta, das 12h às 21h.

| Supermercados |

Assaí - Durante os seis dias, a rede abre de 7h às 22h. Exceto na terça, 5, quando irá funcionar das 7h às 18h.

Extra - Nos seis dias, a unidade da Paralela permanecerá funcionando por 24h. Lojas da Vasco e Rótula abrem de 7h às 0h.

Pão de Açúcar - Desta quinta, 28, a quarta, 6, a unidade do Costa Azul funciona de 7h às 22h. Exceto no domingo, 3, quando irá funcionar das 7h às 21h. A loja do Shopping da Bahia funciona de 8h às 22h, na quinta e sexta. No sábado, fica aberta das 8h às 21h. Domingo a terça, a loja fica fechada. Já na quarta abre de 12h às 22h.

Mercantil Rodrigues - Calçada, Ogunjá e Pirajá tem funcionamento normal segunda e quarta. Na terça, unidades abrem das 7h às 18h.

Ferreira Costa - Sábado, loja aberta das 8h às 14h. De domingo a terça fica fechada e quarta abre das 8h às 20h30.

GBarbosa - Loja do Iguatemi abre das 7h às 21h na segunda e quarta, e das 7h às 18h na terça. Unidade do Costa Azul das 6h50 às 21h, na segunda, 6h50 às 18h na terça e 6h50 às 22h, quarta. Em Brotas, o horário é das 7h30 às 16h na segunda, 7h30 às 14h, terça e 7h30 às 20h, quarta. Lojas da San Martin, Pau da Lima e Cabula funcionam das 8h às 16h, segunda e terça e 8h às 21h, quarta. A unidade do Horto Bela Vista segue horário de funcionamento do centro de compras.

Perini - Loja da Pituba abre das 7h às 21h, domingo e terça e 7h às 22h, segunda. Unidades da Barra, Graça e Vasco funcionam das 7h às 20h de domingo a terça. No Costa Azul o funcionamento é de 6h50 às 21h, segunda, 6h50 às 18h, terça, e 6h50 às 22h, quarta. Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

| Serviços |

Salvador Card - Na quinta, postos da Lapa e Comércio abrem de 7h às 17h. Na sexta e sábado, a undiade da Lapa funciona de 8h às 15h, somente no autoatendimento, mas fecha domingo, segunda e terça. O posto reabre quarta de 8h às 20h, apenas no autoatendimento. A unidade do Comércio fica fechado de sexta até quarta. Os postos das estações Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte funcionam todos os dias de Carnaval pelo autoatendimento. De 6h às 22h, na quinta, sexta e quarta, e de sábado a terça, o horário é de 6h às 18h.

Bancos - As agências funcionam normalmente nesta quinta-feira, 28, exceto as que ficam localizadas no circuito do Carnaval. Na sexta-feira (1º), as agências funcionam até 12h. Já na e segunda, 4, e terça, 5, estarão fechadas. Na Quarta-feira de Cinzas, 6, os bancos abrirão a partir das 12h.

Serviço de atendimento ao consumidor (SAC) - No dia 28, o SAC Barra estará aberto das 9h às 14h. Já na sexta, o Barra estará aberto das 9h às 14h e as unidades do Bela Vista, Paralela, Salvador Shopping e Shopping da Bahia atenderão das 9h às 17h. Nas duas datas, os demais Postos e Pontos SAC funcionarão normalmente. No sábado, o SAC Barra estará fechado ao público. Apenas funcionarão as unidades do Bela Vista, Paralela, Salvador Shopping e Shopping da Bahia. Toda a rede terá o expediente suspenso nos dias 4 e 5 de março, retomando na Quarta-feira de Cinzas. Na data, o atendimento acontecerá das 13h às 18h, para os postos do Barra, Bela Vista, Paralela, Salvador Shopping, Shopping da Bahia e Camaçari; das 13h às 17, nas unidades de Pau da Lima, Pernambués, Simões Filho e Candeias. Os postos da Liberdade, Lauro de Freitas, Cajazeiras, Periperi, Comércio e SAC Servidor estarão fechados.

Mercado do Rio Vermelho - Domingo, segunda e terça de Carnaval o centro de compras estará fechado. Na Quarta-feira de Cinzas, o Mercado do Rio Vermelho retorna ao funcionamento normal, das 7h às 19h.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado (HGE) - 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

