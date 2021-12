Confira o funcionamento dos serviços municipais durante o Carnaval

Devido ao período carnavalesco alguns serviços municipais serão interrompidos a partir da tarde desta quinta-feira, 28, e só retornarão no próximo dia, 7.

Muito procurado pela população O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) também retornará na próxima quinta, 7, das 7h às 17h. As escolas voltam a rotina no dia 11 de março.

Com funcionamento no Parque da cidade, A Secretaria Cidade Sustentável e Inovação (Secis) manterá os atendimentos de segunda a sexta-feira, das 5h às 22h, e nos finais de semana e feriados, de 5h às 19h.

As Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) Vale dos Barris, Brotas, San Martins, Pirajá, Itapuã, Valéria, Paripe, Periperi e São Cristóvão, assim como os Pronto-Atendimentos (PAs) do Marback, Arenoso, Tancredo Neves, Pau Miúdo e São Marcos, vão funcionar 24 horas.

Em horário normal, das 8h às 17h, as unidades básicas funcionam até esta quinta, 28, e retomam as atividades no dia 7. Já as coletas de lixo estão previstas para acontecerem normalmente pela cidade.

