Confira como foi a premiação do Troféu Dodô e Osmar

O Troféu Dodô e Osmar chega a sua 22ª edição e estará nesta terça-feira, 31, às 20h, premiando os melhores do Carnaval 2015. A cerimônia, que acontece no Teatro Castro Alves (TCA), é apenas para convidados, mas pelo portal A TARDE será possível acompanhar os bastidores e melhores momentos do evento.

Os internautas também poderão acompanhar a transmissão ao vivo no portal A TARDE (atarde.com.br/trofeudodoeosmar/aovivo).

