Confira cinco dicas para cuidar do seu pet no Carnaval

Os pets também precisam de um cuidado especial durante o Carnaval, não é mesmo? Muitos foliões gostam de levar os animais de estimação para regiões próximas aos circuitos, ou moram perto dessa região, e precisam ter atenção com a saúde dos gatos e cachorros.

Segundo a médica-veterinária, Tatiana Braganholo, os pets podem aproveitar a folia, porém deve-se respeitar algumas restrições. Os cachorros, por exemplo, se adaptam melhor a eventos ou viagens, já os gatos não gostam muito desse tipo de movimentação.

As dicas também valem para os que vão fugir das áreas de folia e se dirigir para destinos mais tranquilos. Por mais que o destino seja um local calmo, o dono deve adequar seu animal de estimação à rotina do lugar.

Confira cinco dicas essenciais para cuidar do seu pet neste Carnaval:

#1 Fique longe do tumulto

Imagine só o quão desconfortável é para seu animal de estimação está em um local onde as pessoas ficam aglomeradas, esbarram entre si e até derrubam líquidos. Então evite sair com seu cachorro ou gato para locais barulhentos, quentes e cheios, isso pode deixá-los estressados. Busque ambientes mais calmos.

#2 Hidrate seu pet

O verão veio com tudo e com isso os pets ficam expostos a calçadas quentes e uma necessidade maior de beber água. Por isso, busque passear com ele pela manhã ou já no final do dia, sempre conferindo se a temperatura do asfalto esta ambiente. Caso esteja em cidades mais quentes, lembre-se sempre de trocar a água e colocá-lo para descansar em um local mais fresco.

#3 Vacine!

A saúde do seu pet deve ter toda sua atenção, principalmente quando forem viajar. Por isso, o previna contra pulgas e carrapatos com produtos de longa duração e também confira se as vacinas estão em dia. Neste período é comum que ele tenha contato com outros animais de estimação, o que pode deixá-lo exposto a doenças.

#4 E a fantasia? Pode usar?

Busque roupinhas que não sufoquem o seu doguinho ou gatinho. O uso de acessórios que incomodem o seu pet pode deixá-lo estressado, além de poder causar alergias e dermatites, a depender do material usado.

#5 Identifique seu animal de estimação

Sempre, em qualquer ambiente que esteja, identifique seu pet. Essa dica vale para a vida toda. Isso porque caso você o perca, há formas de lhe localizarem.

