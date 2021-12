Confira a programação oficial do Carnaval 2016

Na coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, 28, no palácio Tomé de Souza, o prefeito ACM Neto anunciou a programação oficial do Carnaval 2016. Ao todo, estão previstas 792 atrações distribuídas nos circuitos oficiais e nos palcos montados em 10 bairros.

Na oportunidade o gestor informou que o bairro de São Caetano ficará de fora do Carnaval, por falta de policiamento no local. De acordo com o prefeito, houve um limite imposto pelo governo que levou ao cancelamento da festa no bairro.

Segundo Neto o investimento no carnaval desse ano chegou a R$ 50 milhões, sendo R$ 35 milhões captados junto aos patrocinadores. Além disso, anunciou que a empresa Água de Coco Obrigado é um dos novos patrocinadores da festa, com investimento de R$ 1,5 milhão.

Ao todo, serão 212 atrações.

O prefeito divulgou, ainda, o site oficial do Carnaval (curtacarnaval.com.br) e o guia da festa.

