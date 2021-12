Confira a programação do último dia de Carnaval

Nesta terça-feira, 17, os foliões contam com grandes atrações que dão um tempero especial para o final da festa. No Circuito Dodô (Barra/Ondina), a banda Cheiro de Amor, Bell Marques, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Harmonia do Samba são alguns dos nomes que agitam o público.

Daniela Mercury, Psirico, Saulo Fernandes e banda Olodum levam o som aos foliões que quiserem curtir no circuito Osmar (Campo Grande). Já no Circuito Batatinha (Pelourinho), o bloco Canelight abre a programação do dia que começa às 15h.

Confira a programação completa

Circuito Dodô (Barra/Ondina)

14h30 MICROTRIO - BANDA MICROTRIO

15h00 CHEIRO DE AMOR - BANDA CHEIRO DE AMOR

15h30 CAMALEÃO - BELL MARQUES

16h00 FECUNDANÇA / PIRRAÇA - WESLEY SAFADÃO

16h30 MEU E SEU - HARMONIA DO SAMBA

17h00 ME ABRAÇA - DURVAL LELYS

17h30 LARGADINHO - CLAUDIA LEITTE

18h00 CROCODILO

18h30 TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - ARMANDINHO E IRMÃOS

18h45 BALADA - TUCA FERNANDES

19h15 É O TCHAN

19h30 TRIO DE LUIZ - CALDAS LUIZ CALDAS

19h45 TRIO INDEPENDENTE TORRES DA LAPA - TORRES DA LAPA

20h00 PROJETO ESPECIAL CAMAROTE ANDANTE - CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS

20h30 BANANA REGGAE THOMÉ VIANNA & BANDA RAGGA / ALGRIFFTHS THE GLADIATORS

21h00 A MULHERADA - BANDA A MULHERADA

21h15 AGUA DE COCO - VIVIANE TRIPODI

21h30 KAYALA DA BAHIA - BANDA KAYALA

22h00 COCO PILEKE

22h15 BLOCO AMANHECER - TOMATE

23h00 TRIO INDEPENDENTE DO BATATA - BATATA

Circuito Osmar (Campo Grande)

TRIO INDEPENDENTE DANIELA

10h30 IBÉJI

11h00 RHATAPLAN - O TREMZINHO DA RATAPLAN

11h20 VAMOS NESSA - BANDA LAROYÊ ARRIBA

12h00 PIERROT DE PLATAFORMA - GRUPO DE PIERROTS

12h30 TRIO DANIELA MERCURY - DANIELA MERCURY

13h00 INTER - PSIRICO

13h30 CORUJA - SAULO FERNANDES

14h00 ARAKETU PARA O POVO - TONHO MATÉRIA / ERICO BRÁS

14h30 PIPOCA DO EVA - BANDA EVA

15h00 PAPA - ALINE ROSA

15h30 TRAZ A MASSA - BAILÃO ROBISSÃO

16h00 AS MUQUIRANAS - LEO SANTANA

16h30 PINEL

17h00 OLODUM - BANDA OLODUM

17h30 MUZENZA - BANDA MUZENZA E CONVIDADOS

18h00 CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO

18h30 ILÊ AIYÊ - BANDA AIYÊ

19h00 COMMANCHE DO PELÔ - JORGINHO COMMANCHEIRO / FORA DA MÍDIA / A GRANDE FAMILIA / LAZARO BIGODE / CHUCHU DA MULHER SOLTEIRA

19h30 TRIO INDEPENDENTE POP ROCK

19h45 100 CENSURA

20h00 FILHOS DO CONGO

20h30 TRIO CAETANAVE

21h15 KAMBALAGWANZE

21h35 OS NEGÕES - BANDA AFRO OS NEGÕES E CONVIDADOS

Batatinha (Pelourinho)

15h00 CANELIGHT

16h00 FILHAS DE OLORUM - THAYNAH RIBEIRO / BOB BAIANO / OLORUM BAND

16h20 RENASCER 2000

16h40 SWING DO PELO - BANDA SWING DO PELÔ

17h00 LUAÊ - BANDA DE PERCUSSÃO LUAÊ

17h20 ILÊ OIYA - BANDA SAMBA DE RAIZ

17h40 FILHOS DE NANÃ

18h00 FILHOS DE OMOLUM - BANDA FILHOS DE OMOLÚ

18h20 TEMPERO DE NEGRO ESCOLA CULTURAL - TEMPERO DE NEGRO

18h40 OBÁ DE XANGÔ

19h00 KORIN NAGÔ - BANDA KORIN NAGÔ

19h20 OLORUN BABA MI

19h40 BLOCÃO DA LIBERDADE - BANDA BLOCÃO DA LIBERDADE

