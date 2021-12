Confira a programação do segundo dia de Carnaval

O segundo dia de Carnaval começa cedo nesta sexta-feira, 13, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Às 15h30, o cantor Leo Santana sai em seu trio independente animando a pipoca. A banda Psirico também fará a alegria do folião ao puxar um trio sem cordas. Saulo Fernandes,Timbalada, Claudia Leitte, Bell e Aviões são outras atrações do circuito.

No Circuito Osmar (Campo Grande), a folia começa 12h30 com o bloco dos Ambulantes. As Muquiranas, com banda de sopro e percussão, o Batifun e a cantora Ju Moraes também estãrão presentes entre as atrações do circuito.

Já no Pelourinho, a festa se inicia apenas às 20h, com o bloco Assim Sefaz. Os Filhos de Maré, o bloco da Arca do Axé e Levada do Jegue são algumas das opções para quem vai curtir o Carnaval neste circuito.

Confira a programação completa na nossa página do Carnaval

