Confira a programação da semana pré-carnaval no Pelô

Ensaios dos blocos afro, shows de Márcia Castro, BaianaSystem e muitas outras atrações compõem a agenda da semana que antecede a folia. A programação do pré-carnaval no Pelourinho foi divulgada nesta quarta-feria, 4, pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult).

Confira:

Quarta-feira, 4

Acontece mais uma edição do 'Pipoca Moderna'. O projeto comandado por Márcia Castro vai ser realizado no Largo Pedro Archanjo, às 21h. A cantora recebe como convidados os cantores Saulo, Elza Soares e Edson Gomes. Os ingressos custam R$ 80 e R$ 40. Já no Largo Teresa Batista, às 20h, ocorre o tradicional Baile Afro Muzenza. O bloco convida Alexandre Guedes, do Motumbá, para participar do ensaio para o Carnaval - a entrada é franca.

Quinta-feira, 5

O grupo de samba Sangue Brasileiro se apresenta no Largo Tereza Batista, a partir das 21h. No Largo Quicas Berro D'água, também às 21h, a banda Rock N'Rumba mescla clássicos do pop rock com um som latino, os shows são gratuitos.

No Largo Pedro Archanjo, às 20h, acontece 'O Grito do Carnaval', ação da Secult com o intuito de relembrar a alegria dos antigos carnavais. As atrações são a Orquestra Yemanjá, o mestre ritmista Cacau do Pandeiro, a sambista Claudete Macedo e os cantores Ninha e J Veloso. Na oportunidade acontece ainda a apresentação oficial da decoração da folia do Pelô, a entrada é franca.

Sexta-feira, 6

No Largo Pedro Archanjo, às 20h, o bloco afro Os Negões realiza a escolha do Negro Lindo deste ano. O vencedor vai ser destaque do bloco no Carnaval. Aloísio Menezes e Kao Araújo são as atrações da festa.

Já no Largo Quincas Berro D'água, às 21h, o samba vai rolar no ensaio do bloco Q Felicidade. As bandas Paparico e Movimento participam desta edição, os ingressos custam R$ 10.

No Largo Tereza Batista, às 20h, Sine Calmon e Morrâo Fumegante se apresentam em mais uma 'Sexta Reggae no Pelô', com participação da banda Black Blue Roots. Os ingressos ficam entre R$ 20 e R$ 10.

Sábado, 7

A banda BaianaSystem convida o rapper carioca BNegão para show no Largo Pedro Archanjo, às 21h. A abertura da noite fica por conta do DJ Raiz e Dropsom, a entrada custa R$ 30.

No Largo Tereza Batista, às 20h, os blocos de reggae dão uma mostra do que vai ser visto na folia, na festa 'Reggae Esquentando o Carnaval', a entrada é franca.

O bloco Viola de Marujo afina o repertório que irá mostrar aos foliões durante o Carnaval. O ensaio geral da banda é gratuito e acontece no Largo Quincas Berro D'Água, às 18h.

Domingo, 8

inicia com o ijexá do Afoxé Filhas de Gandhy, às 14h. O Afoxé Filhas de Gandhy realiza ensaio nas ruas do Centro Histórico, às 14h, com a concentração saindo da sua sede, na Rua Gregório de Matos.

No Largo Pedro Archanjo, às 17h, vai ser realizado o festival de rap 'SenteSom', promovido pela Turma do Bairro, com as participações de Dropê, Elvis Kazpa, Vandal, Noblah, Gutierrez, Matilha, Malaô MC's , os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

A banda Olodum promove ensaio no Largo Tereza Batista, às 14h, com ingressos a R$ 40.

No Largo Quincas Berro D'água, às 17h, Neto Balla proporciona ao público um final de tarde regado a muito samba, entrada custa R$ 10.



Segunda-feira, 9

No Largo Pedro Archanjo, às 21h, acontece o último ensaio de Carnaval do bloco Cortejo Afro. Como já é tradição, a banda com batida percussiva mistura ritmos africanos ao som eletrônico, além de receber ilustres convidados, os ingressos custam R$ 20.

No Largo Tereza Batista, às 20h, a cantora Sarajane faz homenagem aos 30 anos de axé-music, por meio do projeto 'Esquenta Carnaval', os ingressos valem R$ 20 e R$ 10.

Terça-feira, 10

No Largo Pedro Archanjo, às 20h, o Bloco Afro Ókánbí mostra em seu ensaio diferentes ritmos, que vão do ijexá ao afro pop cubano. O evento tem entrada franca.

A percussão do Olodum chega ao Largo Tereza Batista, às 20h, para o último ensaio que antecede o Carnaval, com ingressos a R$ 60.

No Largo Quincas Berro D'Água, às 20h, a banda Aiyé Baiyê anima a noite com repertório composto por clássicos e sucessos de Carnaval, a entrada é gratuita.

Quarta-feira, 11

Último dia antes do Carnaval, acontece com a tradicional Lavagem da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), que completa 25 anos. A concentração acontece às 15h, em frente ao Palácio Rio Branco, na Rua Chile, e segue até o Largo Pedro Archanjo, onde vão ser coroados os reis da festa, os cantores Xande de Pilares e Juliana Ribeiro. A diversão continua no local com show de Mirela Bastos.

Já no Largo Tereza Batista, às 21h, a banda Park Sonoro realiza o 'Bailinho Sonoro', com ingressos a R$ 10.

