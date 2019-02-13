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Confira a programação confirmada do Carnaval de Salvador 2019

Publicado quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 às 09:52 h | Atualizado em 13/02/2019, 10:07 | Autor: Da Redação | Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE
Festa momesca vai acontecer do dia 27 de fevereiro a 5 de março
Festa momesca vai acontecer do dia 27 de fevereiro a 5 de março -
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Foi divulgada a lista de atrações confirmadas no Carnaval de Salvador 2019, que acontece de 27 de fevereiro a 5 de março, nos circuitos Barra/Ondina (Dodô), Campo Grande (Osmar) e e Pelourinho (Batatinha).

Apesar dos festejos começaram na quarta-feira, 27, a abertura oficial da festa momesca começa oficialmente na quinta, 28. As informações foram divulgadas pelo COnselho Municipal do Carnaval (Comcar).

Confira:

CIRCUITO SERGIO BEZERRA – Barra

Dia 27 de fevereiro (quarta-feira):

MULHERES NO COMANDO – Projeto Especial

XUPISCO

CONCENTRA + NÃO SAI

QUERO MAIS

PINGUÇO

CERVEJA E PIMBA

CACHASAMBA

AS PIRIQUITAS

SOAGENTE

ESQUENTA

HABEAS COPOS

ALERTA GERAL

HOJE EU POSSO

A BARCA TRICOLOR

100 COMENTÁRIOS

O CALDO

OXIII

ARQUILOUCURA

VAI BRACETA

BLOQUETE

ARTE E CHAMEGO

O CHUVEIRÃO

CAETITE

FLORA E FAUNA

CIRCUITO OSMAR – Campo Grande/Avenida

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria

Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira)

A MULHERADA

ALERTA GERAL

PAGODE TOTAL

BLOCO DA CAPOEIRA

BANKOMA

AMOR E PAIXÃO

BLOCO MILLENAR 

PROIBIDO PROIBIR

QUERO VER O MOMO

BLOCO SAMBA & FOLIA

AFRO REGGAE BAHIA

SAMBA TERRAMAR

PIPOCA DO BABADO – Projeto Especial

CONTRA FLUXO

Entidades com saída Rua Chile

NAMORAL

REGGAE O BLOCO

TRIO DO COMCAR

CORRENTE DO SAMBA

BLOCO FOGUEIRÃO

TOALHA DA SAUDADE

SKA REGGAE

ACARÁ

LAROYÊ ARRIBA

BLOCO CULTURAL

RODOPIÔ

Dia 01 de março, (sexta- feira)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria

POLIMANIA

BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA BAHIA

ALERTA FOLIA

BLOCO AS EXCLUSIVAS

REDUTO DO SAMBA

ALVORADA

Q FELICIDADE

OLODUM

FILHOS DE MARUJO

SAMBA POPULAR

CORTEJO AFRO

OS NEGÕES

SOWETO

MILLENAR

BIG BLOCO DO GUETHO

AS TRANSFORMISTAS

CARTÃO POSTAL

MANGOLÊ

CONTRA FLUXO

Entidades com saída Rua Chile

GERA A DOIS O BLOCO

TRIO DO COMCAR

CLUBE DO SAMBA

CHAMEGO AFRO

DANÇA BAHIA

BAHIA EM CENA

DANDARA

Dia 02 de março, (sábado)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria

A partir das 10h30

TODO MENINO É UM REI - Infantil

RATHAPLAN  - Infantil

PEQUENO PRINICIPE DE AIRÁ – Infantil

DIDÁ

BLOCO DA SAUDADE

POLIMANIA

A partir das 13h00

CANELIGHT

AS MUQUIRANAS

BOLA CHEIA

BABY LÉGUAS

AS KUVITEIRAS

VEM SAMBAR

MALE DEBALÊ

TRIO ELÉTRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR

BLOCO DO CAJÁ

BLOCO JAKÉ

BOKA LOUKA

É COM ESSE QUE EU VOU

DIAMANTE NEGRO

ILÊ AIYÊ

BANKOMA

AMBIENTAL & ECOSSISTEMA

BLOCO AFINIDADE

CONTRA FLUXO

Entidades com saída Rua Chile

FILHOS DE KORIN EFAN

AS SAPATONAS

VAMOS NESSA

TRIO DO COMCAR

MANIA DE SAMBAR

ABUSE E USE

BLOCO CULTURAL

GINGA DE NEGRO

JOGO DE IFÁ

TEMPERO DE NEGRO

AS TRANSFORMISTAS

FILHOS DE NANA

SURF REGGAE

ILÊ OIYA

QUINTAL DO SAMBA

CABEÇA DE GELO

AXÉ DADÁ

AS INCABULADAS

FOUR DAYS

FILHOS DE OGUM DE RONDA

SÓ SAMBA DE RODA

TOAE

BLOCO BOM D +

LEVADA DO JEGUE

Dia 03 de março (domingo)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria

A partir das 10h30

MAMULENGO - Infantil       

ALGODÃO DOCE - Infantil

IBEJI - Infantil

RHATAPLAN - Infantil

MAC MAC - Infantil

PIERROT DE PLATAFORMA

A partir das 13h

INTER

COMMANCHE DO PELÔ

TRIO DO COMCAR

AS SUBURBANAS  

100  CENSURA

BLOCÃO DA LIBERDADE

BANANA REGGAE

OS NEGÕES

FANFARRA DO INTER

BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA BAHIA

AMBIENTAL & ECOSSISTEMA

SEUILSOM – Projeto Especial

BLOCO OI

OMO OXUM

CONTRA FLUXO

Entidades com saída Rua Chile

MUTANES O BLOCO

KAMBALAGWANZE

FILHOS DE GANDHY

DANÇA BAHIA

FURACÃO 2001

AFRO LIBERDADE

FILHOS DO CONGO

ALABÊ

AFRODESCENDENTE

Dia 04 de março, (segunda – feira)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria

A partir das 10h

DIDÁ

BLOCO DA SAUDADE

CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO

A partir das 13h

AS MUQUIRANAS

CHEIRO DE AMOR – Projeto Especial

MUDANÇA DO GARCIA

É COM ESSE QUE EU VOU

100  CENSURA

AS KUVITEIRAS

ILÊ AIYE

BLOCÃO DA LIBERDADE

TRIO DO COMCAR

FILHOS DA FEIRA

BLOCO JAKÉ

SEUILSOM – Projeto Especial

PIPOCA DO KANNÁRIO 

PAGODÃO

BLOCO DO CAJÁ

SAMBA TERRAMAR

BLOCO  OI

COM TODO GÁS

FOUR DAYS

SAMBA JUNINO

CONTRA FLUXO

Entidades com saída Rua Chile

FILHOS DE OGUM DE RONDA

FILHOS DE OMOLU

ASPIRAL DE REGGAE

DANDARA

ÒKAMBÍ

AFINIDADE

FILHOS DE JHÁ

ARAIYÊ

ALERTA MENTE NEGRA

BOKA LOUKA

TOMALIRA

AS TRANSFORMISTAS

CORISCO

BLOCO D +

Dia 05 de março (terça – feira)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria

A partir das 10h

VAMOS NESSA - Infantil

PIERROT DE P0LATAFORMA

A partir das 13h

OLODUM - Projeto especial (sem cordas)

INTER

COMMANCHE DO PELÔ

MUZENZA

TRIO DO COMCAR

100 CENSURA

FILHOS DO CONGO

SEUILSOM – Projeto Especial

ILÊ AIYE

CONTRA FLUXO

Entidades com saída Rua Chile

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

TARRINDO DE Q

ÒKANBÍ

CIRCUITO DODO – BARRA /ONDINA

Dia 28 de fevereiro (quinta-feira) 16h

BABY LEGUAS / CID GUERREIRO

SIRI COM TODI

CHEIRO - Projeto Especial

TO LIGADO

OS MASCARADOS

PIPOCA DO EVA

TRIO DO COMCAR

SEUILSOM – Projeto Especial

BANANA REGGAE

BIG BLOCO DO GUETO

DOM PEDRON – Projeto Especial

SURF REGGAE

NOVA SAGA

CHICA FÉ

ALABÊ

BLOCO OI

O DEFENSOR DOS VAQUEIROS

SWING SEM FREIO

Dia 01 de março (sexta-feira) 15:30 horas

Bloco TEEN GATAS E GATOS 

BABY LÉGUAS

VUMBORA

NANA BANANA

TIMBALADA / BLOW OUT

PROJETO ESPECIAL – CHEIRO HIBRIDO

BLOCO D+ / BLOCO EVA

FISSURA

BLOCO YES - Projeto Especial

BLOCO DAS PODEROSAS

TÔ LIGADO

SIRI COM TODI

TRIO DO COMCAR

DUAS MEDIDAS - Projeto Especial

LA FÚRIA - Projeto Especial

PSIRICO - Projeto Especial

PAPAZONI - Projeto Especial

SEUILSOM - Projeto Especial

NAMORAL

RODOPIÔ

PIPOCA DO BABADO

PIPOCA DO KANNÁRIO

CHICA FÉ

AGBARA

BLOCO OI

BLOCO DOS VAQUEIROS

KOYOTE  LUXÚRIA

Dia 02 de março, (sábado)  10h

Bloco   HAPPY – Infantil

Bloco TEEN GATAS E GATOS 

ALGODÃO DOCE - Infantil

A partir das 15h30

CORUJA

VUMBORA

BLOCO EVA

NANA BANANA

TIMBALADA

TRIO INDEPENDENTE COM DJ ALOK

BANANA CORAL

BLOCO O VALE/ FISSURA

VOA VOA

ALÔ INTER

SIRI COM TODI

TO LIGADO

TRIO DO COMCAR

TA RINDO DE Q      

SEUILSOM  - Projeto. Especial

CARTÃO POSTAL

NAMORAL

PIPOCA COM REFIGERANTE

AMBIENTAL ECOSSISTEMA

BLOCO OI

SAMBA TERRAMAR

BLOCÃO

REGGAE O BLOCO

Dia 03 de março (domingo) - 10h

BLOCO INFANTIL HEBEAS COPINHO

15h30

OLODUM

 A partir das 16h30

CAMALEÃO   

FECUNDANÇA / CORUJA

MEU E SEU

ME ABRAÇA

LARGADINHO

TRIO ELÉTRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR

CROCODILO

PRAIEIRO

TRIO DO COMCAR

CORTEJO AFRO

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE

A MULHERADA

ÁGUA DE COCO

CORDÃO CULTURAL AFRO POP

PIPOCÃO

ALERTA VERDE

04 de março, (segunda feira) - 16h

CAMALEÃO

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

FECUNDANÇA / CORUJA

BLOCO MEU E SEU

ME   ABRAÇA

TRIO ELÉTRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR

BLOCO LARGADINHO

CROCODILO

BLOCO PRAIEIRO

BALADA

BLOCO VEM SAMBAR

TRIO DO COMCAR

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE

CORTEJO AFRO

AFRO MUZENZA

MALÊ DEBALÊ

ÁGUA DE COCO

BLOCO PIPOCÃO

BLOCO Q FELICIDADE

DD NO COMANDO DENNY DENAN

Dia 05 de março, (terça feira)  - 16h

CAMALEÃO

LARGADINHO

BLOCO JAKÉ

AS MUQUIRANAS

SOLLARES

TRIO ELÉTRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR

ÁGUA DE COCO

TE TE TE

TRIO DO COMCAR

BANANA REGGAE

A MULHERADA

CARTÃO POSTAL

SURF REGGAE

SKA REGGAE

AS INCABULADAS

BLOCO PIPOCÃO

CIRCUITO BATATINHA– Centro Histórico

Dia 28 de fevereiro (quinta-feira), a partir das 20h

BLOCO IBEJI – Afro Infantil

EXPRESSÃO NEGRA

ARCA DO AXÉ

IDARÁ

ARAIYÊ

DIAMANTE NEGRO

KORIN EFAN

KAYALA DA BAHIA

MALCOLM X

ROLINHA PREGUIÇOSA

DARAJÚ DE ODÉ

NOVA FLOR

OGUM XOROKÊ

OMINIRÁ

Dia 01 de março (sexta-feira), a partir das 16h

TEMPLO DOS ORIXÁS

RELÍQUIAS AFRICANAS

BAHIA EM CENA

AMIGOS DO BABA

BOMBOCADO

CONEXÃO TRIBAL

USINA DE SAMBA

CORISCO

AFRO LIBERDADE

JOGO DE IFÁ

AGBARA

POVO DE SANTO

ALABÊ

MUTUÊ

OLORUM BABA MI

BABA AFOMAN

SAMBATERRAMAR

BOMBOCADO

TOAE

FILHOS DE OXALÁ

NO MITHIEÊ

Dia 02 de março, (sábado)

SAMBETÃO = Infantil

FILHAS DE GANDHY

BAHIA EM CENA

O MANGUE

ACARÁ

MUNDO NEGRO

FILHOS DE JHÁ

KIZUMBA

ALERTA MENTE NEGRA

TOMALIRA

LAROYÊ ARRIBA

SWING DO PELO

CHABIS’C

FILHOS DE MARÉ

IMPACTO SONORO

AFROBOGUM

MUZENZA

FOUR DAYS

BIG BLOCO DO GUETO

DANADOS DE COUTOS

FILHOS DE NANA

Dia 03 de março, (domingo)

ZUM ZUM MEL KIDS (Infantil)

CHABS’C

ABI SI AYE

KIZUMBA

LUAÊ

OLORUM BABA MI

SÓ SAMBA DE RODA

IDARÁ

CARNAPELÔ

TEMPERO DE NEGRO

ALABÊ

MALCOLM X

AFRODESCENDENTES DA BAHIA

Dia 04 de março, (segunda feira)

PULANDO E BRINCANDO – Infantil

FILHOS DE KORIN EFAN

TAMBORES E CORES

AFROBOGUM

LAROYÊ ARRIBA

INSABA MAZA

COMMANCHE - Infantil

BLOCO DA CAPOEIRA –Infantil

BABA AFOMAN

AFOXÉ ÒMO ÌZÓ

BOLA CHEIA

ILÊ OYA

IJEXÁ DA BAHIA

RODOPIÔ

FILHOS DE OMOLU

Dia 05 de março, (terça-feira)

BLOCO CANELIGHT

SWING DO PELÔ

LUAÊ

FILHOS DE NANÃ

FILHOS DE OMOLU

FURACÃO 2001

OBÁ DE XANGÔ

BLOCÃO DA LIBERDADE

BLOCO FOGUEIRÃO

KAMBALAGWANZE

MALCOLM X

MALÊ DEBALÊ

SAMBRASIL

CIRCUITO MESTRE BIMBA – NORDESTE – AMARALINA

Dia 27 de fevereiro, (quarta-feira), a partir das 18h

NUCANA

BLOCO DA PREVENÇÃO  

SUINGUE MAGIA    

BLOCO AS DONZELAS

BLOCO SEDUÇÃO SAMBA           

BLOCO CANIBAIS

BLOCO COMPLEXO DO SAMBA

BLOCO ZUM ZUM ZUM

Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira), a partir das 16h

BLOCO ASA SURF REGGAE PELA PAZ 

BLOCO DM DE BOA           

AS DIREITINHAS

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