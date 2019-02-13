Confira a programação confirmada do Carnaval de Salvador 2019
Foi divulgada a lista de atrações confirmadas no Carnaval de Salvador 2019, que acontece de 27 de fevereiro a 5 de março, nos circuitos Barra/Ondina (Dodô), Campo Grande (Osmar) e e Pelourinho (Batatinha).
Apesar dos festejos começaram na quarta-feira, 27, a abertura oficial da festa momesca começa oficialmente na quinta, 28. As informações foram divulgadas pelo COnselho Municipal do Carnaval (Comcar).
Confira:
CIRCUITO SERGIO BEZERRA – Barra
Dia 27 de fevereiro (quarta-feira):
MULHERES NO COMANDO – Projeto Especial
XUPISCO
CONCENTRA + NÃO SAI
QUERO MAIS
PINGUÇO
CERVEJA E PIMBA
CACHASAMBA
AS PIRIQUITAS
SOAGENTE
ESQUENTA
HABEAS COPOS
ALERTA GERAL
HOJE EU POSSO
A BARCA TRICOLOR
100 COMENTÁRIOS
O CALDO
OXIII
ARQUILOUCURA
VAI BRACETA
BLOQUETE
ARTE E CHAMEGO
O CHUVEIRÃO
CAETITE
FLORA E FAUNA
CIRCUITO OSMAR – Campo Grande/Avenida
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria
Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira)
A MULHERADA
ALERTA GERAL
PAGODE TOTAL
BLOCO DA CAPOEIRA
BANKOMA
AMOR E PAIXÃO
BLOCO MILLENAR
PROIBIDO PROIBIR
QUERO VER O MOMO
BLOCO SAMBA & FOLIA
AFRO REGGAE BAHIA
SAMBA TERRAMAR
PIPOCA DO BABADO – Projeto Especial
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
NAMORAL
REGGAE O BLOCO
TRIO DO COMCAR
CORRENTE DO SAMBA
BLOCO FOGUEIRÃO
TOALHA DA SAUDADE
SKA REGGAE
ACARÁ
LAROYÊ ARRIBA
BLOCO CULTURAL
RODOPIÔ
Dia 01 de março, (sexta- feira)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria
POLIMANIA
BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA BAHIA
ALERTA FOLIA
BLOCO AS EXCLUSIVAS
REDUTO DO SAMBA
ALVORADA
Q FELICIDADE
OLODUM
FILHOS DE MARUJO
SAMBA POPULAR
CORTEJO AFRO
OS NEGÕES
SOWETO
MILLENAR
BIG BLOCO DO GUETHO
AS TRANSFORMISTAS
CARTÃO POSTAL
MANGOLÊ
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
GERA A DOIS O BLOCO
TRIO DO COMCAR
CLUBE DO SAMBA
CHAMEGO AFRO
DANÇA BAHIA
BAHIA EM CENA
DANDARA
Dia 02 de março, (sábado)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria
A partir das 10h30
TODO MENINO É UM REI - Infantil
RATHAPLAN - Infantil
PEQUENO PRINICIPE DE AIRÁ – Infantil
DIDÁ
BLOCO DA SAUDADE
POLIMANIA
A partir das 13h00
CANELIGHT
AS MUQUIRANAS
BOLA CHEIA
BABY LÉGUAS
AS KUVITEIRAS
VEM SAMBAR
MALE DEBALÊ
TRIO ELÉTRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR
BLOCO DO CAJÁ
BLOCO JAKÉ
BOKA LOUKA
É COM ESSE QUE EU VOU
DIAMANTE NEGRO
ILÊ AIYÊ
BANKOMA
AMBIENTAL & ECOSSISTEMA
BLOCO AFINIDADE
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
FILHOS DE KORIN EFAN
AS SAPATONAS
VAMOS NESSA
TRIO DO COMCAR
MANIA DE SAMBAR
ABUSE E USE
BLOCO CULTURAL
GINGA DE NEGRO
JOGO DE IFÁ
TEMPERO DE NEGRO
AS TRANSFORMISTAS
FILHOS DE NANA
SURF REGGAE
ILÊ OIYA
QUINTAL DO SAMBA
CABEÇA DE GELO
AXÉ DADÁ
AS INCABULADAS
FOUR DAYS
FILHOS DE OGUM DE RONDA
SÓ SAMBA DE RODA
TOAE
BLOCO BOM D +
LEVADA DO JEGUE
Dia 03 de março (domingo)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria
A partir das 10h30
MAMULENGO - Infantil
ALGODÃO DOCE - Infantil
IBEJI - Infantil
RHATAPLAN - Infantil
MAC MAC - Infantil
PIERROT DE PLATAFORMA
A partir das 13h
INTER
COMMANCHE DO PELÔ
TRIO DO COMCAR
AS SUBURBANAS
100 CENSURA
BLOCÃO DA LIBERDADE
BANANA REGGAE
OS NEGÕES
FANFARRA DO INTER
BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA BAHIA
AMBIENTAL & ECOSSISTEMA
SEUILSOM – Projeto Especial
BLOCO OI
OMO OXUM
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
MUTANES O BLOCO
KAMBALAGWANZE
FILHOS DE GANDHY
DANÇA BAHIA
FURACÃO 2001
AFRO LIBERDADE
FILHOS DO CONGO
ALABÊ
AFRODESCENDENTE
Dia 04 de março, (segunda – feira)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria
A partir das 10h
DIDÁ
BLOCO DA SAUDADE
CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO
A partir das 13h
AS MUQUIRANAS
CHEIRO DE AMOR – Projeto Especial
MUDANÇA DO GARCIA
É COM ESSE QUE EU VOU
100 CENSURA
AS KUVITEIRAS
ILÊ AIYE
BLOCÃO DA LIBERDADE
TRIO DO COMCAR
FILHOS DA FEIRA
BLOCO JAKÉ
SEUILSOM – Projeto Especial
PIPOCA DO KANNÁRIO
PAGODÃO
BLOCO DO CAJÁ
SAMBA TERRAMAR
BLOCO OI
COM TODO GÁS
FOUR DAYS
SAMBA JUNINO
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
FILHOS DE OGUM DE RONDA
FILHOS DE OMOLU
ASPIRAL DE REGGAE
DANDARA
ÒKAMBÍ
AFINIDADE
FILHOS DE JHÁ
ARAIYÊ
ALERTA MENTE NEGRA
BOKA LOUKA
TOMALIRA
AS TRANSFORMISTAS
CORISCO
BLOCO D +
Dia 05 de março (terça – feira)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria
A partir das 10h
VAMOS NESSA - Infantil
PIERROT DE P0LATAFORMA
A partir das 13h
OLODUM - Projeto especial (sem cordas)
INTER
COMMANCHE DO PELÔ
MUZENZA
TRIO DO COMCAR
100 CENSURA
FILHOS DO CONGO
SEUILSOM – Projeto Especial
ILÊ AIYE
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
TARRINDO DE Q
ÒKANBÍ
CIRCUITO DODO – BARRA /ONDINA
Dia 28 de fevereiro (quinta-feira) 16h
BABY LEGUAS / CID GUERREIRO
SIRI COM TODI
CHEIRO - Projeto Especial
TO LIGADO
OS MASCARADOS
PIPOCA DO EVA
TRIO DO COMCAR
SEUILSOM – Projeto Especial
BANANA REGGAE
BIG BLOCO DO GUETO
DOM PEDRON – Projeto Especial
SURF REGGAE
NOVA SAGA
CHICA FÉ
ALABÊ
BLOCO OI
O DEFENSOR DOS VAQUEIROS
SWING SEM FREIO
Dia 01 de março (sexta-feira) 15:30 horas
Bloco TEEN GATAS E GATOS
BABY LÉGUAS
VUMBORA
NANA BANANA
TIMBALADA / BLOW OUT
PROJETO ESPECIAL – CHEIRO HIBRIDO
BLOCO D+ / BLOCO EVA
FISSURA
BLOCO YES - Projeto Especial
BLOCO DAS PODEROSAS
TÔ LIGADO
SIRI COM TODI
TRIO DO COMCAR
DUAS MEDIDAS - Projeto Especial
LA FÚRIA - Projeto Especial
PSIRICO - Projeto Especial
PAPAZONI - Projeto Especial
SEUILSOM - Projeto Especial
NAMORAL
RODOPIÔ
PIPOCA DO BABADO
PIPOCA DO KANNÁRIO
CHICA FÉ
AGBARA
BLOCO OI
BLOCO DOS VAQUEIROS
KOYOTE LUXÚRIA
Dia 02 de março, (sábado) 10h
Bloco HAPPY – Infantil
Bloco TEEN GATAS E GATOS
ALGODÃO DOCE - Infantil
A partir das 15h30
CORUJA
VUMBORA
BLOCO EVA
NANA BANANA
TIMBALADA
TRIO INDEPENDENTE COM DJ ALOK
BANANA CORAL
BLOCO O VALE/ FISSURA
VOA VOA
ALÔ INTER
SIRI COM TODI
TO LIGADO
TRIO DO COMCAR
TA RINDO DE Q
SEUILSOM - Projeto. Especial
CARTÃO POSTAL
NAMORAL
PIPOCA COM REFIGERANTE
AMBIENTAL ECOSSISTEMA
BLOCO OI
SAMBA TERRAMAR
BLOCÃO
REGGAE O BLOCO
Dia 03 de março (domingo) - 10h
BLOCO INFANTIL HEBEAS COPINHO
15h30
OLODUM
A partir das 16h30
CAMALEÃO
FECUNDANÇA / CORUJA
MEU E SEU
ME ABRAÇA
LARGADINHO
TRIO ELÉTRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR
CROCODILO
PRAIEIRO
TRIO DO COMCAR
CORTEJO AFRO
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
A MULHERADA
ÁGUA DE COCO
CORDÃO CULTURAL AFRO POP
PIPOCÃO
ALERTA VERDE
04 de março, (segunda feira) - 16h
CAMALEÃO
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
FECUNDANÇA / CORUJA
BLOCO MEU E SEU
ME ABRAÇA
TRIO ELÉTRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR
BLOCO LARGADINHO
CROCODILO
BLOCO PRAIEIRO
BALADA
BLOCO VEM SAMBAR
TRIO DO COMCAR
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
CORTEJO AFRO
AFRO MUZENZA
MALÊ DEBALÊ
ÁGUA DE COCO
BLOCO PIPOCÃO
BLOCO Q FELICIDADE
DD NO COMANDO DENNY DENAN
Dia 05 de março, (terça feira) - 16h
CAMALEÃO
LARGADINHO
BLOCO JAKÉ
AS MUQUIRANAS
SOLLARES
TRIO ELÉTRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR
ÁGUA DE COCO
TE TE TE
TRIO DO COMCAR
BANANA REGGAE
A MULHERADA
CARTÃO POSTAL
SURF REGGAE
SKA REGGAE
AS INCABULADAS
BLOCO PIPOCÃO
CIRCUITO BATATINHA– Centro Histórico
Dia 28 de fevereiro (quinta-feira), a partir das 20h
BLOCO IBEJI – Afro Infantil
EXPRESSÃO NEGRA
ARCA DO AXÉ
IDARÁ
ARAIYÊ
DIAMANTE NEGRO
KORIN EFAN
KAYALA DA BAHIA
MALCOLM X
ROLINHA PREGUIÇOSA
DARAJÚ DE ODÉ
NOVA FLOR
OGUM XOROKÊ
OMINIRÁ
Dia 01 de março (sexta-feira), a partir das 16h
TEMPLO DOS ORIXÁS
RELÍQUIAS AFRICANAS
BAHIA EM CENA
AMIGOS DO BABA
BOMBOCADO
CONEXÃO TRIBAL
USINA DE SAMBA
CORISCO
AFRO LIBERDADE
JOGO DE IFÁ
AGBARA
POVO DE SANTO
ALABÊ
MUTUÊ
OLORUM BABA MI
BABA AFOMAN
SAMBATERRAMAR
BOMBOCADO
TOAE
FILHOS DE OXALÁ
NO MITHIEÊ
Dia 02 de março, (sábado)
SAMBETÃO = Infantil
FILHAS DE GANDHY
BAHIA EM CENA
O MANGUE
ACARÁ
MUNDO NEGRO
FILHOS DE JHÁ
KIZUMBA
ALERTA MENTE NEGRA
TOMALIRA
LAROYÊ ARRIBA
SWING DO PELO
CHABIS’C
FILHOS DE MARÉ
IMPACTO SONORO
AFROBOGUM
MUZENZA
FOUR DAYS
BIG BLOCO DO GUETO
DANADOS DE COUTOS
FILHOS DE NANA
Dia 03 de março, (domingo)
ZUM ZUM MEL KIDS (Infantil)
CHABS’C
ABI SI AYE
KIZUMBA
LUAÊ
OLORUM BABA MI
SÓ SAMBA DE RODA
IDARÁ
CARNAPELÔ
TEMPERO DE NEGRO
ALABÊ
MALCOLM X
AFRODESCENDENTES DA BAHIA
Dia 04 de março, (segunda feira)
PULANDO E BRINCANDO – Infantil
FILHOS DE KORIN EFAN
TAMBORES E CORES
AFROBOGUM
LAROYÊ ARRIBA
INSABA MAZA
COMMANCHE - Infantil
BLOCO DA CAPOEIRA –Infantil
BABA AFOMAN
AFOXÉ ÒMO ÌZÓ
BOLA CHEIA
ILÊ OYA
IJEXÁ DA BAHIA
RODOPIÔ
FILHOS DE OMOLU
Dia 05 de março, (terça-feira)
BLOCO CANELIGHT
SWING DO PELÔ
LUAÊ
FILHOS DE NANÃ
FILHOS DE OMOLU
FURACÃO 2001
OBÁ DE XANGÔ
BLOCÃO DA LIBERDADE
BLOCO FOGUEIRÃO
KAMBALAGWANZE
MALCOLM X
MALÊ DEBALÊ
SAMBRASIL
CIRCUITO MESTRE BIMBA – NORDESTE – AMARALINA
Dia 27 de fevereiro, (quarta-feira), a partir das 18h
NUCANA
BLOCO DA PREVENÇÃO
SUINGUE MAGIA
BLOCO AS DONZELAS
BLOCO SEDUÇÃO SAMBA
BLOCO CANIBAIS
BLOCO COMPLEXO DO SAMBA
BLOCO ZUM ZUM ZUM
Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira), a partir das 16h
BLOCO ASA SURF REGGAE PELA PAZ
BLOCO DM DE BOA
AS DIREITINHAS