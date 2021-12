Concurso irá eleger Rainha Plus Size do Carnaval 2019

O Concurso Rainha Plus Size do Carnaval de Salvador, que está em sua segunda edição, irá eleger uma rainha e duas princesas neste domingo, 24, às 16h, no Hotel Sol Barra. Doze finalistas, que foram selecionadas no dia 7 de fevereiro, concorrem ao título de rainha.

O projeto é uma iniciativa da empresária Cynthia Paixão, eleita Deusa do Ébano do bloco afro Ilê Aiyê em 2014, e tem como objetivo quebrar tabus e promover a inclusão de mulheres gordas, além de trazer mais diversidade à festa momesca. O concurso conta com o apoio da Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres, infância e juventude.

Na primeira seletiva as candidatas, que têm idade mínima de 20 anos e vestem a partir do tamanho 46, usaram a criatividade em apresentação individual e desfile coletivo para surpreender os dez jurados. Nesta final, as candidatas irão homenagear Carmen Miranda, não só caracterizadas como também fazendo uma apresentação sob orientação da diretora artística Cissa Brito.

A candidata que receber o título de Rainha Plus Size será presenteada com faixa, coroa, fim de semana em uma pousada em Itacimirim, book fotográfico e brindes de lojas parceiras do evento. A produção do concurso informou ao Portal A TARDE que esse ano o concurso teve mais visibilidade, apesar de ter recebidos menos inscrições, já que desta vez não haverá prêmio em dinheiro.

O evento contará com o Show da Banda Afro Dendê e a presença do Dj Orlandão. Os ingressos estarão à venda no local por R$ 10 mais doação de um pacote de leite em pó, que será destinado a Instituição Beneficente Conceição Macedo.

adblock ativo