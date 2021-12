Concurso elege a Rainha do Carnaval da cidade

A estudante Monalisa Reis foi eleita a Rainha do Carnaval de Salvador, na final do concurso que aconteceu nesse sábado, 31, em um hotel da cidade. Ao todo, eram 12 candidatas ao cobiçado posto de Rainha.

As princesas da festa também foram escolhidas no evento. Nilca Guimarães e Tamires dos Santos foram eleitas 1ª e 2ª princesas, respectivamente. Neste ano, o tema do concurso foi os 30 anos do axé music.

