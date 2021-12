Concurso de fantasia LGBT animam a Praça Municipal nesta segunda

Fantasias exuberantes e criativas, purpurina, muitos adereços e salto alto são itens que compõem o visual das cerca de 30 competidores do 21º Concurso de Fantasia LGBT do Carnaval de Salvador, que começou nesta segunda-feira, 12, na Praça Municipal, no Centro.

Todos os anos, são disputadas premiações nas categorias Luxo e Originalidade. Para a primeira colocação na categoria Luxo, o prêmio é R$ 8 mil. Já na categoria Originalidade, o prêmio em dinheiro é de R$ 6 mil.

A programação segue com desfiles e apresentações até 22h30, encerrando com o show de Vérciah e Banda Muriquins.

adblock ativo