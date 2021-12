Concurso de Fantasia LGBT acontece nesta sexta de Carnaval

Na sua 21ª edição, o Concurso de Fantasia LGBT do Carnaval de Salvador acontece nesta sexta-feira, 9, nas escadarias do Palácio Thomé de Souza, praça municipal, no Centro Histórico da capital baiana. O evento começa às 15h e vai até as 23h.

Os desfiles serão realizados de forma gradativa, entre intervalos das apresentações previstas. Os critérios a serem analisados das participantes serão as apresentarem a melhor originalidade e luxo.

O concurso vai contar também com apresentações de DJ, shows de atores transformistas e banda musical (confirma a programação abaixo).

