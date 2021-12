Começa a venda de ingressos para arquibancadas do Carnaval

Os ingressos para as arquibancadas do Circuito Osmar (Campo Grande) do Carnaval 2016 começarão a ser vendidos a partir desta quinta-feira, 28. São 15 mil lugares disponíveis durante seis dias de folia.

As entradas variam de acordo com o dia. Quinta, 4, e sexta-feira, 5, custam R$ 30. No sábado, 6, o valor é R$ 45. Já para o domingo, 7, segunda, 8, e terça, 9, o valor cobrado é de R$ 60.

Interessados devem ir aos pontos de venda da Ticket Mix (Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela, Shopping Ponto Alto e Shopping Barra). Cada pessoa terá direito a comprar, através de cartões de débito e crédito, até dois ingressos por CPF.

Os espaços privilegiados estão localizados da lateral da Praça 2 de Julho, no Campo Grande, até a entrada da passarela Nelson Maleiro, com banheiros, bares e lanchonetes de uso exclusivo. A abertura dos portões será sempre às 10h, exceto na quinta-feira, 4, com horário às 16h.

adblock ativo